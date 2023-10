Descubra el calendario de recarga de gasolina subsidiada en noviembre

Conozca el cronograma para recargar la gasolina subsidiada en el mes de noviembre

Con la llegada del mes de noviembre, comienza un nuevo calendario para recargar la gasolina subsidiada en Venezuela. Este método es indispensable para la distribución de combustible para carros y motos.

El Gobierno Bolivariano implementó este procedimiento en 2022 con el objetivo de evitar largas colas en las estaciones de servicio y mantener el orden en la población. El plan funciona asignando días según el terminal de la cédula de identidad de los conductores, permitiéndoles asistir a la estación de gasolina para surtir sus vehículos.

Para disfrutar de este beneficio, los usuarios deben aguardar a la fecha que les corresponde cada mes para recibir la recarga de 120 litros para vehículos y 60 litros para motocicletas.

Cronograma para obtener gasolina subsidiada

De esta manera, el cronograma para la distribución de gasolina subsidiada para carros y motos en el mes de noviembre se realizará así:

2 de noviembre: Cédulas terminadas en 00-03

3 de noviembre: Cédulas terminadas en 04-07

4 de noviembre: Cédulas terminadas en 08-11

5 de noviembre: Cédulas terminadas en 12-15

6 de noviembre: Cédulas terminadas en 16-19

7 de noviembre: Cédulas terminadas en 20-23

8 de noviembre: Cédulas terminadas en 24-27

9 de noviembre: Cédulas terminadas en 28-31

10 de noviembre: Cédulas terminadas en 32-35

11 de noviembre: Cédulas terminadas en 36-39

12 de noviembre: Cédulas terminadas en 40-43

13 de noviembre: Cédulas terminadas en 44-47

14 de noviembre: Cédulas terminadas en 48-51

15 de noviembre: Cédulas terminadas en 52-55

16 de noviembre: Cédulas terminadas en 56-59

17 de noviembre: Cédulas terminadas en 60-63

18 de noviembre: Cédulas terminadas en 64-67

19 de noviembre: Cédulas terminadas en 68-71

20 de noviembre: Cédulas terminadas en 72-75

21 de noviembre: Cédulas terminadas en 76-79

22 de noviembre: Cédulas terminadas en 80-83

23 de noviembre: Cédulas terminadas en 84-87

24 de noviembre: Cédulas terminadas en 88-91

25 de noviembre: Cédulas terminadas en 92-95

26 de noviembre: Cédulas terminadas en 96-99

Además, el Sistema Patria permite a los conductores consultar cuánta gasolina les queda en su cuota mensual. A través de un mensaje de texto al número 3777, colocando la palabra “SALDO” o “GASOLINA”.

, únete al grupo de WhatsApp de Venezuela News a través de este enlace:

, donde puedes encontrarnos como @VenezuelaNews21 o a través del siguiente enlace: https://t.me/venezuelanews21

The post Conozca el cronograma para recargar la gasolina subsidiada en el mes de noviembre appeared first on Noticias de Venezuela.

Con información de venezuela-news.com