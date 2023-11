Estas son las tarifas de Digitel en el mes de noviembre 2023. Las tarifas de Digitel en noviembre 2023 fueron ajustadas por la empresa telefónica.

Las tarifas de Digitel en noviembre

La empresa destacó que la recarga máxima es de dos mil bolívares, mientras que la mínima se ubica en un costo de 50 bolívares.

A continuación, se presentan los nuevos precios y su equivalente al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) del miércoles 1 de noviembre de 2023:

Plan Radicall Plus: Bs 21 (US$ 0,59)

Plan Inteligente Plus 2GB: Bs 118,40 (US$ 3,37)

Plan Inteligente Plus 6GB: Bs 179,15 (US$ 5,10)

Plan Inteligente Plus 12GB: Bs 358,30 (US$ 10,21)

El mes pasado, Digitel incorporó nuevos planes con mayor capacidad de datos de navegación como los planes de 6 y 12 GB respectivamente.

Asimismo, la operadora ha dejado de ofertar los planes Radicall Plus, Inteligente Plus 500 MB y el plan Inteligente Plus 1.1 GB.

Cabe recordar que el monto mínimo de recarga, en las entidades bancarias, es de Bs 50 o US$ 1,42 y la máxima es de Bs 2.000 o US$ 57,04.