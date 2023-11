El impacto de las elecciones regionales en Colombia en la posición de Petro

Colombia da un sorpresivo giro a la derecha en las elecciones regionales

La reciente victoria de los partidos tradicionales en las elecciones de alcaldes y gobernadores en Colombia ha llevado al país hacia un nuevo giro a la derecha, según el análisis de expertos en política internacional. Esta derrota supone un duro revés para la izquierda liderada por el actual presidente de la república, Gustavo Petro.

Juan Esteban Lewin, redactor jefe de la sección América del diario El País de España, destacó durante su participación en el espacio #CocuyoClaroyRaspao, que aunque estos comicios regionales no son un plebiscito sobre el Gobierno de Petro, sí podrían tener un impacto en las definiciones de poder local, el retorno de viejos conocidos, el rechazo a los alcaldes y gobernadores salientes, y el fortalecimiento de las maquinarias regionales.

Lewin señaló: “Estos comicios podían reforzar o debilitar la ola de transformación en la política colombiana de los últimos años. Los ganadores, en su mayoría, son estructuras políticas tradicionales. La pregunta que queda abierta es cuál será el efecto sobre la política nacional. El Gobierno queda debilitado por la derrota en Bogotá, pero tendrá un nuevo capítulo para definir su relación con los poderes locales”.

La derrota de Petro en Bogotá es especialmente significativa, ya que representa una fuerte caída para él. Sin embargo, Lewin también destaca que la izquierda logró algunas victorias y creció en algunas áreas. Para el periodista, es difícil determinar quién ganó realmente, ya que la alianza que apoya a Petro no tuvo una estrategia clara.

Lewin también plantea que las derrotas regionales son más bien un rechazo a los gobernantes salientes y a sus gestiones en alcaldías y gobernaciones. En cuanto a Petro, señala: “Petro no ganó la mayoría de las alcaldías, pero tampoco las perdió, porque antes no tenía ninguna. Ahora debe concentrarse en las alianzas y buscar una coalición más amplia, ya que no perdió ni ganó apoyo”.

En general, el Pacto Histórico, la coalición de gobierno, y los partidos que la componen lograron malos resultados en estas elecciones. Sin embargo, destaca la victoria de Luis Alfonso Escobar en Nariño, que refleja el cambio de tendencia, ya que la izquierda había perdido esa gobernación en 2019 después de ocuparla durante 12 años.

En conclusión, Colombia ha demostrado ser una sociedad políticamente fragmentada, a pesar de ser un país presidencialista. Queda por ver cuál será el efecto de estas elecciones en la política nacional y cómo el Gobierno definirá su relación con los poderes locales tras la derrota en Bogotá.

Con información de efectococuyo.com