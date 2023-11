Migrantes de la caravana en México que se han cosido la boca: Un acto desesperado en busca de atención y justicia.

Migrantes de la caravana que se ha instalado en Chiapas han llevado a cabo una impactante protesta para exigir Fórmulas Migratorias Múltiples (FMM) al Gobierno de México: se cosieron la boca como señal de su desesperación y necesidad.

Foto: Cortesía

La protesta fue realizada por tres mujeres y seis hombres provenientes de Honduras, El Salvador y República Dominicana. Una enfermera de la Organización Madre Tierra fue la encargada de suturar los labios de los migrantes que forman parte de esta caravana.

Uno de los migrantes que se cosió la boca es Rafael Cruz, originario de Honduras. Cruz fue uno de los primeros en tomar esta medida de sacrificio voluntario en representación de los miles de migrantes que viajan en la caravana y que estuvieron varados en Tapachula durante dos meses.

“Esto es por todos, no solo por mí. Queremos que vean que realmente necesitamos ayuda y que no lo hacemos como una medida de presión”, expresó Cruz. Además, añadió que para ellos no es una medida de presión, ya que han vivido situaciones aún peores, pero para ellos sí lo es, ya que han hablado y hablado sin obtener atención.

Cruz, quien era obrero metalúrgico en Honduras, desea quedarse en México, pero solicita documentos que le permitan hacerlo, ya que sin ellos afirma que no pueden hacer nada.

Otra de las migrantes que se cosió la boca

También participó en esta protesta Diana Vargas, una migrante salvadoreña que lleva dos meses solicitando papeles sin éxito junto a su familia. Vargas tuvo que abandonar su negocio y dejar atrás su patrimonio en El Salvador. Junto a sus hijos y el resto de su familia, ha tenido que caminar aproximadamente 50 kilómetros desde Tapachula hasta Huixtla.

“La travesía ha sido muy dura. Hemos caminado de cuatro a cinco horas con llagas en los pies. Estoy tratando de curarlas porque descansamos ayer, pero es una carrera trágica, especialmente para los niños”, lamentó Vargas.