Barbra Streisand revela su autobiografía “Mi nombre es Barbra”

Barbra Streisand, la icónica diva de 81 años, ha lanzado su esperado libro autobiográfico titulado “My name is Barbra” (Mi nombre es Barbra). Esta obra de casi 1.000 páginas es una adición más a la histórica carrera de Streisand, en la que explora su infancia, su escape de Broadway y su célebre vida amorosa en Hollywood.

En este libro, la ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, conocida por su voz y sus memorables papeles en películas como “Chica rara”, “Nace una estrella” y “Tal como éramos”, profundiza en las décadas de su trabajo artístico en la industria del entretenimiento.

A lo largo de 992 páginas, Streisand habla sobre las presiones de la industria y la doble moral a la que se enfrentan las artistas: “A veces sentía que mi nariz obtenía más prensa que yo”, escribió. La diva también revela sus sentimientos sobre los insultos y los elogios recibidos a lo largo de los años: “Desearía poder decir que nada de esto me afectó, pero sí lo hizo. Incluso después de todos estos años, todavía me duelen los insultos y no puedo creer en los elogios”, confesó Streisand en fragmentos publicados en la revista People.

Además, la artista habla sobre sus sonados romances, como los que mantuvo con su exesposo Elliot Gould, con quien tiene un hijo llamado Jason, Marlon Brando o el ex primer ministro canadiense Pierre Trudeau. Streisand reflexiona sobre cómo su trabajo ha sido un sustituto de las relaciones amorosas en su vida: “En el fondo, yo también quería un romance, pero he dejado que mi trabajo se imponga. Tiendo a usar el trabajo como un sustituto de las relaciones”, escribió.

Escribir su propia historia de vida ha sido para Streisand “la única manera de tener cierto control sobre mi vida”. Con respecto a la publicación de este libro autobiográfico, la diva expresó: “Este es mi legado. Escribí mi historia. No tengo que hacer más entrevistas después de esto”, comentó en una entrevista con la BBC.

El libro “My name is Barbra” ya está disponible en las estanterías desde el 7 de noviembre, y se espera que sea una lectura imperdible para los fanáticos de Barbra Streisand y para aquellos interesados en conocer más sobre la vida y la carrera de esta leyenda de la música y el cine.

¡Mantente informado al instante! Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través de este enlace: [enlace a WhatsApp]

También puedes encontrarnos en Telegram como @DiarioPrimicia. Únete a nuestro canal aquí: [enlace a Telegram]