Apoyo internacional fortalece la lucha de Venezuela por el Esequibo

A través de un comunicado, diversas personalidades, organizaciones y movimientos sociales internacionales expresaron su solidaridad y rotundo apoyo a Venezuela en su reclamo por la soberanía sobre el Esequibo. Los firmantes del documento explicaron que el Referéndum Consultivo por el Esequibo, que se realizará en Venezuela el próximo 3 de diciembre, se relaciona directamente con la capacidad de unidad y movilización social del pueblo venezolano, por la conducción coherente de su gobierno y por la defensa de la razón histórica de que el Esequibo es parte fundamental del territorio venezolano.

En ese contexto, las personalidades y organizaciones internacionales renovaron su apoyo en el reclamo por el ejercicio de la efectiva soberanía de Venezuela sobre el territorio del Esequibo, el cual consideran que ha sido usurpado por fuerzas colonialistas de Gran Bretaña. Además, destacaron que acompañar y defender al pueblo venezolano en este proceso consultivo es defender a los pueblos de todo el continente. En el camino hacia la definitiva emancipación de la Patria Grande, es imprescindible la defensa irrestricta de la paz en toda la región, la autodeterminación y el derecho soberano de los pueblos a decidir su futuro como nación, se lee en el comunicado.

Finalmente, los firmantes rechazaron el asedio del imperialismo y las burdas campañas de difamación mediática internacional que, moviendo toda su maquinaria, pretenden apoderarse del Esequibo, un territorio rico en recursos naturales que históricamente le ha pertenecido a Venezuela.

Lista de firmantes:

– Fernando Buen Abad Domínguez, filósofo — México

– Martín Almada, abogado, Premio Nobel alternativo de la Paz, activista por los DD. HH. – Paraguay

– Stella Calloni, escritora, periodista, investigadora – Argentina

– Fátima Rallo Gutiérrez, antropóloga, escritora, militante social – Paraguay

– Nidia Díaz, fundadora y militante histórica del FMLN – El Salvador

– Telma Luzzani, periodista y escritora – Argentina

– Julio Jaramillo Monge, Comité Central del Partido Comunista – Ecuador

– Juan Carlos Espinal, director ejecutivo Redsocial Tv – Rep. Dominicana

– Andrés Bercum, secretario de RRII Descamisados – Argentina

– Arnaldo Pérez Guerra, historiador, periodista y escritor – Chile

– Gabriel Villalba Pérez, abogado, escritor, analista político – Bolivia

– Paula Klachko, coord. Cap. Argentina REDH – Argentina

– Domingo Laino, Político, escritor, defensor de DD. HH. – Paraguay

– Secil de León, profesor universitario – Guatemala

– Kirenia Criado Pérez, Memorial Martin Luther King Jr – Cuba

– Tania Mandarino, abogada, colectivo Advogadas e Advogados pela Democracia (CAAD) – Brasil

– Luzmila Yalu Ayay Casas, secretaria nacional mujer, Juntos por el Perú – Perú

– Martín Guerra, dirigente del partido Izquierda Socialista – Perú

– Lucas Rafael Chianello, Vicepte municipal del PT de Pocos de Caldas (MG), miembro de CAAD – Brasil

– Daniela González, coordinadora del Observatorio Internacional de DD. HH. – México

– Luis Hernán Paz, Org. Barrial Tupac Amaru, Jujuy – Argentina

– Mario Casartelli, cantautor, poeta, escritor – Paraguay

– Geraldina Colotti, periodista, escritora – Italia

– Francisco Javier Bautista Lara, escritor – Nicaragua

– Heddy Benítez Miño, poeta y gestora cultural – Paraguay

– Yumac Ortiz, pdta, coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y no a la injerencia – Ecuador

– Alejandro Rusconi, secretario RR.II Partido la Patria de los Comunes – Argentina

– Amado Arrieta, comunicador social, documentalista – Paraguay

– Eduardo Sigal, vicepresidente de Partido Frente Grande – Argentina

– Rosa Salazar, FEDIM – Ecuador

– Jorge Drkos, Frente Transversal – Argentina

– Roberto Dias, Coord. por la Paz, la Soberanía, la Integración y la no injerencia (CPAZ) – Canadá

– Marina Arrom, activista de los DD. HH., militante social – Paraguay

– Gabriel Cabrera, miembro de la Dirección de las Casas de Amistad Perú Cuba – Perú

– Maguiorina Balbuena, secretaria de organización AMUCAP-C – Paraguay

– Federico Montero, Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) – Argentina

– Juan Diego Motta, abogado laboralista, Dirigente del Frente de Defensa de Carabayllo – Perú

– Emma Ortega, presidenta Asociación de Mujeres Nela Martínez – Ecuador

– Enrique Gustavo Cardesa, secretario RR.II, Partido Intransigente – Argentina

– Leonel Falcón Guerra, secretario general SUTPECOS – Perú

– Eduardo Meneses, coordinador Comité Ecuatoriano de solidaridad con Palestina – Ecuador

– Leonardo Paradi, militante social, obrero, peronista – Argentina

– Lois Pérez Leira, secretario ejecutivo de la Internacional antiimperialista de los Pueblos

– Hugo Ruiz Díaz Balbuena, académico. Foro Permanente de Intelectuales y Académicos del Paraguay

– Mariana Vázquez, profesora de la universidad de Buenos Aires – Argentina

– Hilda Astudillo, coordinadora general Movimiento Ecuatoriano Alfarista – Ecuador

– Willam Soberon Guevara, periodista y comunicador social – Perú

– María Fernanda Andrade, coordinadora del Comité Unitario por Palestina – Ecuador

– Edgardo Hernán Cardo, Presidente de la Asociación Alexandre Pétion – Argentina

– Laura Mariela Leonardi, Partido Comunista de Argentina

– Juan Acosta, Procultur – Ecuador

– Javier Sleiman, productor programa el Frasco medios sin Cura – Argentina

– Carmen Ramírez, Coord. por la paz, la soberanía, la integración y la no injerencia (CPAZ) – Chile

– Aloízio Xavier Lopes, miembro Partidos de los Trabajadores – PT/PR — Brasil

– Myrian Quinteros, Comité Ecuatoriano de Amistad y Solidaridad con Bolivia – Ecuador

– Eunice Rodríguez, abogada (CAAD) – Brasil

– Jacqueline Denise de Alcant

Con información de venezuela-news.com