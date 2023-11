Me preocupa que MCM coincida con Guyana

El político venezolano, Antonio Ecarri, expresó su preocupación por la “coincidencia de criterios” entre la opositora inhabilitada María Corina Machado y el presidente de Guyana, Irfaan Ali, en relación a la suspensión del referendo por el Esequibo.

En un video publicado en su cuenta de X, Ecarri manifestó que la postura de María Corina Machado respecto a la disputa por el Esequibo se aleja de los intereses nacionales de los venezolanos.

“Yo me siento indignado porque haya una ‘candidata presidencial’ en Venezuela que esté coincidiendo con el sinvergüenza de Ali, es decir, eso a mí me tiene indignado. Eso a mí me duele como venezolano, si usted va a ser Jefe del Estado, usted tiene que conocer de historia”, indicó el presidente de la Alianza del Lápiz.

Según el dirigente opositor, la lucha que mantiene Venezuela con Guyana en defensa del Esequibo es una lucha sin tintes políticos. “Cuando se trata de la integridad del territorio, no hay diferencias partidistas, políticas, ni ideológicas. Están por encima los intereses del país”.

Ecarri también condenó lo que consideró una “provocación” por parte del presidente de Guyana, Irfaan Ali, quien recientemente fue visto vestido de militar en localidades del territorio en disputa con Venezuela. Expresó su indignación ante la presencia de un presidente extranjero en territorio venezolano, ondeando una bandera y ocupando un espacio que considera legítimamente venezolano.

Ante esta situación, Antonio Ecarri ha manifestado su preocupación, enfatizando la importancia de defender los intereses y la soberanía de Venezuela en esta disputa territorial.

Con información de venezuela-news.com