Amoroso afirma que 10.555.092 electores emitieron su voto

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, reveló en un tercer boletín sobre el referendo consultivo del territorio Esequibo que participó el 51,1 % de los venezolanos inscritos, lo que equivale a 10.555.092 electores.

Esta cifra representa un aumento de apenas 772 electores en comparación con el primer boletín presentado por el titular del Poder Electoral al cierre del proceso. Inicialmente, se informó que la participación había sido de 10.554.320 votos, pero menos de 24 horas después se aclaró que se trataba de votantes y se ajustó el número a 10.431.907 personas el día siguiente, cuando se afirmó que se había transmitido más del 98 % de las actas.

Al comparar los números del tercer boletín con el segundo, se observa una diferencia de 123.185 votantes.

En cuanto a los resultados por cada una de las cinco preguntas, Amoroso informó lo siguiente:

– Primera pregunta: Sí 10.315.445 votos (98 %) / No 210.229 votos (2 %)

– Segunda pregunta: Sí 10.322.718 votos (98,27 %) / No 181.725 votos (1,73 %)

– Tercera pregunta: Sí 10.132.099 votos (96,35 %) / No 384.321 votos (3,65 %)

– Cuarta pregunta: Sí 10.134.189 votos (96,37 %) / No 381.770 votos (3,63 %)

– Quinta pregunta: Sí 10.060.255 votos (96,7 %) / No 379.397 votos (3,63 %)

Amoroso celebró la “participación sin precedentes” de los venezolanos en el referendo, a pesar de las críticas y cuestionamientos de analistas y políticos por la escasa presencia de electores en los centros de votación durante toda la jornada.

Algunos expertos en temas electorales, como el periodista Eugenio Martínez, han criticado que el CNE no proporciona cifras sobre la abstención en cada uno de estos boletines.

Cabe destacar que hasta el 6 de diciembre, la página web del CNE no ha habilitado el módulo que Martínez compartió en su cuenta de Twitter hace dos días.