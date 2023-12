¿Qué acciones se pueden tomar si no existe un recurso disponible?

María Corina Machado, la candidata presidencial de la plataforma unitaria democrática, reiteró su inocencia y afirmó que no ha cometido ningún delito. En respuesta a la pregunta sobre la introducción de recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revisar las inhabilitaciones políticas, Machado afirmó que no hay acto alguno que pueda ser recurrido, ya que no existe ninguna decisión en su contra. Además, destacó que está habilitada por los venezolanos y que las restricciones impuestas por el régimen solo complican el proceso.

En junio pasado, la Contraloría General de la República emitió una inhabilitación contra Machado a petición del diputado disidente de la oposición José Brito, lo que le impediría presentarse como candidata en las elecciones de 2024. Sin embargo, Machado insiste en que no hay nada que recurrir porque no hay una decisión oficial y considera que este caso es más político que jurídico.

En cuanto al conflicto con Guyana por el territorio Esequibo, Machado advirtió que si el gobierno de Nicolás Maduro recurre a una retórica bélica para desviar la atención de la ruta electoral, tanto Venezuela como la comunidad internacional no lo permitirán. Apeló a la sensatez de la ciudadanía y de la Fuerza Armada Nacional para evitar un aumento del conflicto y reafirmó que los venezolanos están dispuestos a defender sus derechos sobre el territorio.

Machado también hizo referencia a la consulta popular del pasado domingo, en la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) dudó de los resultados y la participación de 10,4 millones de votantes anunciada por el presidente del organismo comicial, Elvis Amoroso. Según Machado, los venezolanos demostraron su dignidad a través de una amplia participación en las primarias y una baja participación en el referendo, lo que demuestra que no caen en distracciones ni trampas.

En relación al anuncio del fiscal general designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, de iniciar una investigación y ordenar la detención de varios miembros de su comando de campaña, Machado afirmó que el régimen se siente derrotado y que estos actos no generarán una ruptura. Además, agregó que esto les da más fuerza para seguir adelante.

En cuanto a la organización electoral, Machado anunció que próximamente darán a conocer los comandos de campaña para su candidatura, que han denominado 600K, con el objetivo de reunir a 600 mil venezolanos para la defensa del voto.

