Maduro insta a Estados Unidos a levantar completamente las sanciones

El presidente Nicolás Maduro presentó su mensaje anual ante la Asamblea Nacional (AN) de 2020, donde advirtió al gobierno de Estados Unidos que no se conformará con el levantamiento parcial de sanciones internacionales. Maduro hizo referencia a las negociaciones directas con la Casa Blanca y afirmó que su gestión ha dado pasos en la dirección correcta para lograr algunas licencias en materia petrolera, pero que no descansarán hasta que se levanten por completo las medidas restrictivas.

En su discurso, Maduro declaró: “Las sanciones no nos van a vencer. Nuestro pueblo no se fundó el día de los cobardes, sino en el día de los valientes y los patriotas. Venezuela no es una colonia que se conforme con levantamientos parciales. Venezuela está decidida a luchar para lograr el gran objetivo de levantar las sanciones ilegales contra el país”.

Desde la firma de los acuerdos de Barbados en octubre de 2023, Estados Unidos emitió autorizaciones temporales y limitadas, principalmente en el sector del petróleo y el gas, así como en el mercado de bonos secundarios, por un período de seis meses.

Maduro también señaló que las consecuencias de las sanciones internacionales contra su gobierno son todavía una “cuenta por cobrar” y criticó a quienes las pidieron, apoyaron y justificaron, por ser los causantes de la crisis económica y social en el país. Agradeció a la clase obrera por estar consciente de que los salarios se han visto afectados por culpa de las medidas restrictivas y por su apoyo.

El presidente venezolano también se refirió a la campaña contra su gobierno por parte de una “izquierda radical”, a la cual acusó de formar parte de una estrategia electoral para confundir a la gente y hacerles creer que están sufriendo por culpa de la revolución bolivariana. Maduro fustigó a esta “izquierda domesticada” y los acusó de echarle la culpa a él y al alto mando político de neoliberales, en alianza con grandes empresarios.

En su discurso, Maduro también saludó a Henry Parra, quien encabeza la junta ad hoc del Partido Comunista de Venezuela (PCV) impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y le agradeció por “rescatar” al partido del gallo rojo de la “traición”. Además, criticó a los dirigentes del PCV que acompañaron la protesta del magisterio venezolano por los bajos sueldos, calificándolos de “traidores”.

Maduro ingresó al Palacio Legislativo acompañado por Cilia Flores y saludó a diputados y al empresario colombiano Álex Saab, liberado por Estados Unidos en diciembre de 2023. Maduro destacó la resistencia de Saab a la tortura en Cabo Verde y Estados Unidos, y expresó su alegría por tenerlo junto a él.

En resumen, Maduro reafirmó su determinación de luchar por el levantamiento total de las sanciones internacionales impuestas a Venezuela, criticó a quienes las apoyan y justifican, y agradeció el apoyo de la clase obrera. También arremetió contra la “izquierda radical” y el Partido Comunista de Venezuela, y destacó la liberación de Álex Saab.