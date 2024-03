Carlos Mendoza y Yohan Ramírez son suspendidos.

El manager de los Mets, Carlos Mendoza, y el relevista Yohan Ramírez han sido sancionados por la Liga Mayor de Béisbol debido a los incidentes ocurridos durante el primer encuentro contra Rhys Hoskins de los Cerveceros de Milwaukee.

Mendoza cumplirá su suspensión de un juego este domingo, mientras que Ramírez ha decidido apelar los tres juegos de suspensión impuestos en su contra.

El jugador Hoskins se ha convertido en el centro de la polémica en Nueva York luego de su controvertido deslizamiento que interrumpió una jugada defensiva durante el Día Inaugural, lo que desencadenó un enfrentamiento entre ambos equipos en el terreno de juego.

Tanto Ramírez como Mendoza han negado que el lanzamiento que provocó la sanción fuera intencional, argumentando que fue un error y que no tenían intención de golpear al bateador.

“No fue algo intencional. A veces, cuando intento lanzar una recta, la pelota simplemente se escapa. Con las condiciones climáticas actuales, no tengo el agarre habitual. En ese momento, la bola simplemente se me fue, pero no fue mi intención golpearlo”, afirmó Ramírez tras el incidente.