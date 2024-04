Votantes del Registro Electoral expresan la necesidad de mejorar la situación del país

Los puntos de inscripción y actualización de datos del Registro Electoral continúan operativos en gran parte del Área Metropolitana de Caracas. El operativo, que comenzó el 18 de marzo, se extenderá hasta el 16 de abril. A pesar de ello, el proceso no ha estado exento de críticas y reclamos.

En Chacao, Sucre y Libertador, las personas acudieron el 1 de abril para inscribirse y actualizar sus datos, tras el receso de Semana Santa a fines de marzo. La mayoría de los presentes eran jóvenes que se registraban por primera vez en el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero también había electores que buscaban actualizar su información.

Según personas entrevistadas por Efecto Cocuyo, es fundamental participar en las próximas elecciones presidenciales y que la votación sea masiva.

Dos jóvenes venezolanas que se inscriben en el Registro Electoral por primera vez

El punto del CNE en la plaza Bolívar de Chacao registró una alta afluencia de personas la mañana del 1 de abril. A pesar del calor y la agitación de la ciudad, la fila era larga y las personas esperaban pacientemente.



En la plaza de Bolívar de Chacao decenas de personas esperaban por su turno

La fila estaba compuesta en su mayoría por jóvenes. Entre ellos, Nicole de Sanctis y Sofía Gergoff, ambas recién cumplidos los 18 años, quienes consideraron necesario inscribirse en el RE y participar en las próximas elecciones.



Los jóvenes predominaban en la fila de Chacao

“Es mi primera vez, pero siento que es la manera en la que podemos contribuir al país de alguna manera y hacer el cambio con apenas 18 años”, comentó Nicole a Efecto Cocuyo.

Mientras tanto, su amiga Sofía recordó que durante toda su vida no ha conocido la democracia. “Hemos vivido 18 años donde realmente no se ha demostrado democracia. Creo que hablamos mucho de que no se ha logrado el cambio y sería hipócrita no votar cuando se nos da la oportunidad. Cada granito cuenta”, enfatizó la joven.

Tanto Sofía como Nicole afirmaron que varios de sus amigos, también de 18 años, se han inscrito en el RE en los últimos días.

“Tengo mis dudas sobre el sistema electoral, pero eso no significa que vaya a dejar de votar. Me parece que es muy importante hacerlo”, dijo Nicole de Sanctis.



Sofía y Nicole aseguran que sus amigos también se han inscrito con el objetivo de votar en las elecciones de julio

En Petare también inscriben y actualizan datos en el Registro Electoral

En la redoma de Petare, se observó una alta afluencia de personas al mediodía. A pesar del ruido del entorno, los ciudadanos esperaban pacientemente su turno para utilizar la única máquina disponible en el lugar.



La redoma de Petare recibe a decenas de personas al día para inscribirse en el RE

En Petare, Dilcia Quiroz, una venezolana, acudió para validar un cambio de centro de votación. “Necesito votar en Caracas. Antes votaba en La Guaira, pero me mudé. Vine a verificar que el cambio sea efectivo porque todavía no sale en la página”, afirmó Quiroz a Efecto Cocuyo.

“Pienso que es muy importante participar en estas votaciones que vienen. Tenemos que mejorar las cosas en el país. Tengo mis dudas, pero igual siento que hay que participar”, agregó Quiroz.



Henry Aponte y Dilcia Quiroz compartían mientras esperaban su turno para ser atendidos por el funcionario del CNE

En la misma fila se encontraba Henry Aponte, otro venezolano que buscaba cambiar su centro de votación. “Más allá de lo que uno pueda pensar en temas de credibilidad del sistema, la participación es fundamental. No votar es dejarle a otro la decisión del destino del país. Hay que asumir la responsabilidad ciudadana porque esto es un derecho y un deber”, afirmó Aponte, quien agregó que nunca ha sido abstencionista y ha participado en todos los procesos electorales.

Añadió que “en este mundo moderno es muy difícil truncar un resultado.