Johnson infringió las reglas al ser “evasivo” sobre la gestión de una reunión con Maduro

Johnson infringió las reglas del Gobierno británico al ser evasivo sobre sus vínculos con empresa que gestionó encuentro con Maduro

El exprimer ministro británico Boris Johnson ha sido señalado por infringir las reglas del Gobierno del Reino Unido al no ser transparente sobre sus relaciones con una empresa que facilitó un encuentro entre él y el mandatario venezolano Nicolás Maduro a principios de este año, según informó un organismo regulador el viernes.

Eric Pickles, presidente del Comité asesor de nombramientos empresariales (Acoba), envió una carta a Johnson y al viceprimer ministro británico, Oliver Dowden, advirtiéndoles sobre esta infracción.

Johnson, quien lideró el Partido Conservador desde julio de 2019 hasta septiembre de 2022, no aclaró su relación con la empresa Merlyn Advisors, un fondo de inversión, ni con su reunión con el presidente venezolano en febrero, junto al cofundador de la empresa, Maarten Peterman.

Las normas del Gobierno británico establecen que los exprimeros ministros no deben aceptar nuevos trabajos o nombramientos sin consultar previamente con Acoba.

“Acoba ha solicitado en varias ocasiones a Boris Johnson que aclare su relación con Merlyn Advisors. Hasta el momento, no lo ha hecho y no ha negado las afirmaciones de los medios sobre su colaboración con la empresa de manera no contractual”, señaló Pickles en la carta.

El diario ‘Financial Times’ reveló el 16 de marzo que Merlyn Advisors organizó un viaje de Johnson a Venezuela para reunirse con Maduro en un intento por mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Maarten Petermann, exbanquero de JPMorgan y cofundador de Merlyn Advisors, gestionó el viaje del exlíder ‘tory’ en un jet privado a principios de febrero, según el periódico.

EFE