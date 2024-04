Jorge Rodríguez: Ojalá le metan 30 años de cárcel al traidor de Samark López y a El Aissami

Las acusaciones del fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, contra los dirigentes opositores, Carlos Ocariz, Julio Borges, Leopoldo López y Carlos Vecchio, en supuesta “complicidad” con los detenidos por el caso de corrupción Pdvsa-Cripto, Tareck El Aissami y Samark López, fueron motivo de encendidos discursos del chavismo y la Alianza Democrática en la Asamblea Nacional (AN) de 2020.

“Estados Unidos buscó traidores para provocar el mayor daño al país. No sólo fue corrupción, tenían la intencionalidad de atacar al pueblo de Venezuela. Ojalá le metan 30 años de cárcel al traidor de Samark López y a El Aissami. Ojalá los tribunales penales lo consideren”, exclamó el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez.

Ante la plenaria de este 30 de abril, Rodríguez ordenó la conformación de una comisión especial que establezca la responsabilidad política de implicados en actos de corrupción y traición a la patria con el objetivo de llevar el informe a la fiscalía general de la República y solicitar acciones penales.

Integrarán dicha instancia el primer vicepresidente de la AN de 2020, Pedro Infante, quien presidirá el grupo. Le acompañarán los diputados Pedro Infante, William Gil, Carolina García, María Gabriela Vega, Winston Vallenilla, Jesús Faria y por la Alianza Democrática, Bernabé Gutiérrez y Juan Carlos Alvarado.

Rodríguez dijo que también enviará a los principales diarios europeos una carta con supuestas pruebas de la participación de Borges en el “asesinato” de un niño de 8 años, en alusión a un arrollamiento ocurrido en 2017, protagonizado por un empleado del expresidente de la AN que manejaba el vehículo involucrado.

Rechaza liberar presos políticos

“Si uno de los nuestros incurre en actos de corrupción es doloroso, pero si se convierte en traidor deja de ser de los nuestros, se convierte en un canalla, traidor corrupto, es un insulto que se diga que es de los nuestros. Son unos traidores”, fustigó.

El también jefe de la delegación negociadora de Miraflores no se ahorró insultos contra Borges, López, Vecchio, el exembajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, por presuntamente ordenar acciones desestabilizadoras contra el gobierno de Maduro desde Bogotá, además de medios internacionales como el País de España. A todos dirigió calificativos como “criminal”, “asesino”, “extorsionador” y “basuras”.

“No me duele que un traidor caiga sino el daño que causó. Me duele no haber puesto en la cárcel a Leopoldo López, al asesino de Borges y al extorsionador de Carlos Vecchio, pero más temprano que tarde la justicia llega y llegará y los meteremos presos a esos delincuentes, traidores”, prosiguió.

Durante su discurso, Rodríguez también rechazó la petición de EE. UU. para que se liberen todos los presos políticos en Venezuela y le advirtió que tales presos ponen bombas, organizan golpes de estado y se asocian con militares para actuar.

Cuidado con el “candidato tapa”

Minutos antes, Bernabé Gutiérrez, quien controla la tarjeta de AD por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), preguntó dónde estaban las órdenes de extradición contra López y Borges para que respondan por los delitos señalados, además de las órdenes de captura contra miembros del extinto gobierno interino, presidido por Juan Guaidó por supuestamente apropiarse de recursos públicos. Se preguntó cómo el gobierno de Nicolás Maduro podía seguir dialogando con dicho sector.

De manera despectiva se refirió además al candidato unitario de la Plataforma Unitaria Democrática, con el apoyo de la ganadora de las primarias, María Corina Machado, Edmundo González Urrutia.

“Cuidado si este candidato no parido sino nacido con cesárea no es una tapa sino algo para embochinchar al país de nuevo”, dijo en alusión a los “peligros” de que dicho sector opositor llegue al poder.

Propuesta por 1 de mayo

En una discusión previa, con motivo de un acuerdo por conmemorarse el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, el diputado de 2020, Luis Eduardo Martínez, propuso que como parte del texto se incorporara la petición al Ejecutivo para que se apruebe el método el método de fijación del salario mínimo acordado en el diálogo social tripartito (Centrales sindicales, Ministerio del Trabajo y empresarios).

Tras afirmar que los trabajadores no tenían nada que celebrar con un salario mínimo que no supera los tres dólares, planteó un aumento a 200$. La propuesta fue negada por la mayoría de la bancada del Psuv.

La propuesta del también candidato presidencial provocó una respuesta a gritos de la diputada del Psuv, Eglée Sánchez, quien exigió a Martínez no mentir a los trabajadores con propuestas que no se pueden aprobar “gracias” a las sanciones internacionales. La bancada chavista invitó a los trabajadores a marchar este 1 de mayo en apoyo a las políticas de Maduro y en rechazo a las medidas de países como EE. UU.