TSJ convalida resultados del CNE que dan triunfo a Maduro

La presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, informó que, tras el proceso de peritaje del material de votación del 28 de julio, se ha determinado que los comicios fueron ganados por el presidente Nicolás Maduro.

De esta manera, el TSJ ratifica y respalda los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en dos comunicados, que otorgan una victoria a Maduro con el 51.95% de los votos. El tribunal supremo también confirmó el presunto ataque cibernético del que habría sido objeto el sistema de transmisión del ente comicial.

“Se certifica de manera inequívoca el peritaje y se respaldan los resultados del 28 de julio emitidos por el CNE, donde Nicolás Maduro resultó electo presidente de la República para el período 2025-2031, así se decide. Se insta al CNE a publicar los resultados de las elecciones en la Gaceta Electoral”, ordenó la presidenta del TSJ al leer la sentencia el pasado jueves 22 de agosto.

La sentencia establece que, según el peritaje, que aseguró cumplir con los “más altos estándares técnicos y jurídicos”, se encontró que las actas de escrutinio emitidas por las máquinas de votación coinciden plenamente con el registro de la base de datos de los centros de totalización, lo que llevó a que se declarara procedente el recurso contencioso electoral presentado por Maduro.

Insta a la Fiscalía a continuar la investigación

En la lectura de la sentencia estuvieron presentes los rectores principales y suplentes del ente comicial, liderados por su presidente Elvis Amoroso, con la excepción del rector principal, Juan Carlos Delpino, quien ha estado ausente del escrutinio público desde el 28 de julio. Rodríguez señaló la ausencia del rector vinculado con la oposición durante todo el proceso de verificación del TSJ y advirtió que no justificó su ausencia ante el tribunal supremo cuando fue convocado.

La Sala Electoral también indicó que todo el material electoral presentado, tanto por el CNE como por 33 organizaciones políticas, con la excepción de las organizaciones de la Plataforma Unitaria Democrática (UNT, MPV y MUD) y los partidos Centrados y Alianza del Lápiz, quedará bajo custodia del máximo tribunal.

Rodríguez también señaló que la mayoría de la oposición no presentó las actas que supuestamente otorgan la victoria a Edmundo González Urrutia con más del 60% de los votos, ni el propio candidato, a quien acusó de mostrar resistencia al no acudir a las dos citaciones del TSJ, lo que, según reiteró, acarrea consecuencias legales no especificadas.

Para concluir, la Sala Electoral instó a la Fiscalía General a determinar las responsabilidades “ante la incertidumbre causada en la población” por la presunta comisión de delitos como usurpación de funciones, incitación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y falsificación de documentos por las actas de los testigos electorales de la oposición, publicadas en la plataforma https://resultadosconvzla.com/.