Condiciones para ser candidato del Psuv y aliados el 27 de abril» – «Requisitos para ser candidato del Psuv y aliados el 27 de abril, según Diosdado Cabello

Durante el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), se llevó a cabo una reunión para definir el método de selección de candidatos a gobernadores y parlamentarios para las elecciones del 27 de abril, así como los perfiles que deben cumplir los aspirantes a dichos cargos. En este marco, Diosdado Cabello expuso cómo se filtrarán los nombres de quienes resulten postulados en las asambleas de las bases.

Ante la plenaria del Congreso de delegados, el primer vicepresidente del Psuv advirtió que serán «estrictos» con los perfiles, tanto de los propuestos en el seno de la tolda roja como los nombres que surjan del Gran Polo Patriótico (GPP). Cabello mencionó que se «blindarán» las candidaturas de potenciales traiciones y que no podrán ser candidatos quienes incurran en conductas que promuevan el odio o el fascismo.

En este sentido, se establecieron una serie de criterios para determinar quiénes no pueden ser candidatos, entre ellos se incluyen los militantes del Psuv que no asisten a reuniones, los impuestos por líneas y grupos, gobernadores y alcaldes que no hayan impulsado el método del «1×10 del Buen Gobierno», quienes no hayan votado en procesos electorales y aquellos que hayan incurrido en actos de corrupción.

El método de selección de candidatos incluye la realización de asambleas de consulta a las bases en todo el país, donde se definirán los diez nombres más postulados. Posteriormente, dichos nombres serán evaluados por la Dirección Nacional del Psuv, tomando en cuenta una serie de criterios como ser patriota, revolucionario, antiimperialista, entre otros.

En cuanto a casos especiales como el Esequibo y Táchira, zonas estratégicas según Cabello, se aplicará un método de escogencia distinto. El presidente del partido, Nicolás Maduro, tendrá la última palabra en la decisión de candidatos en estas regiones, basándose en un criterio de Estado.

Finalmente, Cabello instó a los 2.000 delegados del Congreso a explicar las líneas dadas en los estados y resaltó la importancia de la unidad en el proceso electoral del 27 de abril. En palabras del líder chavista, «es un proceso enmarcado en la más alta pureza posible, lo más importante no es ser candidato».