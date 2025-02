Renovación de cédula sin cita: ¡Descubre los nuevos cambios en SAIME!

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ha anunciado a través de sus redes sociales los cambios en los días designados para renovar la cédula sin necesidad de cita previa. Esta medida forma parte de una jornada masiva de cedulación en todo el país.

Es importante destacar que durante este operativo no se requiere presentar copia de la cédula de identidad ni del acta de nacimiento, y está dirigido exclusivamente a personas mayores de 18 años.

El Saime ha ampliado la jornada de renovación de cédulas los días viernes y sábados, de 8:00 am a 5:00 pm, en todas sus oficinas a nivel nacional. Se atenderá por orden de llegada y no habrá prórroga de horario. Es fundamental recordar que no es necesario llevar copias de documentos para llevar a cabo este trámite.

Además, es importante señalar que este operativo no aplica para la cedulación por primera vez, únicamente para la renovación de documentos.

El organismo ha desplegado un equipo multidisciplinario compuesto por más de 100 funcionarios para llevar a cabo estas jornadas, en preparación para los próximos comicios electorales en Venezuela.

En resumen, el Saime ha facilitado la renovación de cédulas sin cita previa los días viernes y sábados, de 8:00 am a 5:00 pm, en todas sus oficinas a nivel nacional. Es un proceso dirigido a mayores de 18 años y no requiere presentar copias de documentos. Este esfuerzo se enmarca en la preparación para los próximos comicios electorales en Venezuela.