Los Medias Rojas suman al lanzador Matt Moore a su roster

Los Medias Rojas de Boston han iniciado su Spring Training con una noticia que ha generado revuelo en torno al caso de Rafael Devers, pero eso no ha impedido que continúen sumando buenas noticias. Recientemente, el equipo anunció la contratación del lanzador Matt Moore.

Según el periodista de The New York Post, Jon Heyman, los Medias Rojas ofrecieron a Moore un contrato de Ligas Menores con una invitación al campo de entrenamiento primaveral. Aunque no se han revelado detalles sobre el monto de la operación, Moore tendrá la oportunidad de demostrar su valía y ganarse un lugar en el equipo grande de Boston durante esta temporada.

El zurdo Matt Moore, quien fue seleccionado para el Juego de Estrellas en 2013 cuando jugaba para Tampa Bay, llega a los Medias Rojas tras su paso por Los Angeles Angels en la temporada pasada. En 51 juegos lanzados, Moore dejó un récord de 5-3 con una efectividad de 5.03 y un WHIP de 1.34 en 48.1 entradas lanzadas. Permitió 39 hits, 11 de ellos jonrones, y recibió 31 carreras, 27 de las cuales fueron limpias. Además, ponchó a 41 bateadores y concedió 26 bases por bolas.

En caso de que Moore logre ingresar al equipo de Grandes Ligas de los Medias Rojas, este sería el noveno uniforme que viste en sus 14 años de carrera profesional. Con experiencias previas en equipos como los Rays, Gigantes, Rangers, Tigres, Phillies, Guardianes y Miami, Moore ahora buscará dejar su marca en la franquicia de Boston.