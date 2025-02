AN aprueba elevar reliquia del Dr. José Gregorio Hernández al Panteón Nacional» «AN aprueba enaltecer memoria del Dr. José Gregorio Hernández en el Panteón Nacional

La reliquia del Dr. José Gregorio Hernández será elevada al Panteón Nacional



El pasado martes 27 de febrero, la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó por unanimidad el Proyecto de Acuerdo relacionado con la firma del decreto de Canonización y la elevación de la reliquia del Dr. José Gregorio Hernández al Panteón Nacional. Este evento representa un hito importante para la fe, la historia y la identidad del país, según lo expresado por el diputado Nicolás Maduro Guerra durante su exposición del proyecto.

El diputado resaltó que la canonización del Dr. José Gregorio Hernández por el papa Francisco es un reconocimiento a la santidad de un hombre que ya era considerado santo en el corazón del pueblo venezolano. Hernández, un médico dedicado al cuidado de los más necesitados y comprometido con la justicia social, ha sido venerado en Venezuela durante más de un siglo.

En palabras del diputado Maduro Guerra, "No existe un hogar que no conserve un testimonio, ni uno que no haya hecho una oración en tiempos difíciles y, especialmente, en situaciones de salud". La figura del Dr. José Gregorio Hernández ha sido un símbolo de esperanza y consuelo para muchos venezolanos a lo largo de los años.

Además de la elevación de la reliquia del Dr. José Gregorio Hernández al Panteón Nacional, los acuerdos aprobados por la Asamblea Nacional incluyen la declaración de un día de júbilo nacional en la fecha que el Vaticano establezca para la canonización del próximo santo de Venezuela, así como la promoción de su vida y su legado.

En este sentido, el diputado Rodríguez expresó su apoyo a la iniciativa de que una reliquia del "Santo de los pobres" repose junto a los héroes de la Patria. "Apoyo la iniciativa del diputado Correa para que una reliquia del Santo de los pobres repose junto a los héroes de la Patria, y pido que se incluya en el proyecto de acuerdo", indicó Rodríguez.

La canonización del Dr. José Gregorio Hernández es un acontecimiento de gran trascendencia para Venezuela, ya que representa la elevación de un hombre ejemplar al estatus de santidad. Su legado de solidaridad, altruismo y servicio a los demás perdurará en la memoria colectiva del pueblo venezolano.

En resumen, la aprobación del Proyecto de Acuerdo relacionado con la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la elevación de su reliquia al Panteón Nacional es un paso significativo en el reconocimiento de la labor y la vida de este ilustre personaje de la historia venezolana. Su legado de bondad y compasión seguirá inspirando a las generaciones futuras a seguir sus pasos y a trabajar por un mundo más justo y solidario.