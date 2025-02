Mejora: Conviasa inaugura nueva ruta aérea a San Antonio del Táchira

CONVIASA amplía sus rutas nacionales con nueva conexión aérea entre San Antonio del Táchira y Valencia



El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (CONVIASA) ha anunciado la extensión de sus rutas nacionales con el establecimiento de una nueva conexión aérea entre San Antonio del Táchira y Valencia, en el estado Carabobo. Esta iniciativa busca mejorar la conectividad aérea dentro de Venezuela y facilitar los desplazamientos tanto para los residentes locales como para los turistas que deseen explorar diferentes regiones del país.

Los vuelos que partirán de la ciudad andina de San Antonio del Táchira tendrán un horario de salida programado a las 8:50 am, con llegada a Valencia a las 10:05 am. Por su parte, el regreso desde Valencia está previsto para las 10:55 am, llegando nuevamente a San Antonio del Táchira a las 12:10 del mediodía. Esta nueva ruta brindará a los pasajeros la oportunidad de viajar de manera rápida y cómoda entre estas dos importantes ciudades venezolanas.

CONVIASA, como una de las principales aerolíneas nacionales, se ha destacado por su compromiso con la seguridad, la puntualidad y la calidad en el servicio aéreo. Con esta ampliación de sus rutas, la aerolínea busca fortalecer su presencia en el mercado nacional y ofrecer a los pasajeros más opciones para sus desplazamientos dentro del país.

Además de la nueva conexión entre San Antonio del Táchira y Valencia, CONVIASA continúa operando rutas hacia diversos destinos nacionales e internacionales, permitiendo a los viajeros acceder a una amplia gama de opciones para sus viajes. Con una flota moderna y un equipo altamente capacitado, la aerolínea se ha consolidado como una opción confiable para aquellos que buscan una experiencia de vuelo segura y confortable.

Esta nueva ruta aérea entre San Antonio del Táchira y Valencia se suma a las iniciativas de CONVIASA para promover el turismo interno y facilitar la movilidad de los venezolanos dentro del país. Con un país tan diverso y lleno de atractivos turísticos, contar con una red de transporte aéreo eficiente y accesible es fundamental para impulsar el desarrollo económico y turístico de Venezuela.

En conclusión, la ampliación de las rutas nacionales de CONVIASA con la nueva conexión entre San Antonio del Táchira y Valencia representa una oportunidad para mejorar la conectividad aérea en Venezuela y brindar a los pasajeros más opciones para sus viajes dentro del país. Con un enfoque en la seguridad, la puntualidad y la calidad del servicio, CONVIASA continúa consolidándose como una aerolínea de referencia en el mercado nacional e internacional.