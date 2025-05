Patria Aclara Retraso de Bonos Mayo 2025: ¿Cuándo se Pagarán?. Conoce por qué aún no se han pagado los subsidios y qué dice la plataforma sobre posibles fechas.

Patria Aclara Retraso de Bonos Mayo 2025: ¿Cuándo se Pagarán?

El Sistema Patria ha emitido un comunicado oficial ante la creciente incertidumbre por la demora en los pagos de los bonos sociales. La plataforma aclaró que los bonos no han sido suspendidos. Sin embargo, la liberación de los pagos pendientes depende de la aprobación de las autoridades nacionales.

Lee tambien: Retraso Bonos Patria Mayo 2025: ¿Cuándo Pagarán Hogares y Otros? Última Información

Aclaración Oficial sobre el Estado de los Bonos

A través del Canal Patria Digital, se busca calmar las especulaciones y asegurar a los millones de venezolanos que reciben estos beneficios que no han sido eliminados.

¿Por Qué se Han Retrasado los Pagos?

Según fuentes del sistema, la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, es la responsable de autorizar la activación de los pagos mensuales de los bonos. Mientras esta aprobación no se concrete, los pagos permanecerán en pausa. A pesar de la espera que muchos experimentan desde principios de mes, el retraso solo representa una demora temporal, no la cancelación de los beneficios.

Lista de Bonos Aún No Pagados Mayo 2025:

Bono Hogares de la Patria

Bono José Gregorio Hernández

Bono de Lactancia Materna y Parto Humanizado

Bono por Discapacidad

Bono 100% Escolaridad

Bono Economía Familiar

Bono Beca de Educación Media

Bono Universitario

Estipendios de Chamba Juvenil, Somos Venezuela y Misión Robert Serra

Posible Fecha de Pago y Advertencia Importante

Aunque no hay una confirmación oficial sobre cuándo se iniciarán los pagos, se estima que podrían comenzar a liberarse pronto. No obstante, el Sistema Patria ha sido enfático en señalar que no se ha garantizado una fecha específica.

Alerta sobre Noticias Falsas y Estafas

La plataforma también ha detectado un aumento en la creación de grupos y páginas falsas que difunden información errónea o prometen bonos inexistentes. Por esta razón, se recomienda encarecidamente no abrir enlaces sospechosos ni compartir información personal, ya que podrían ser intentos de fraude.

Canales Oficiales del Sistema Patria para Información Confiable

Dónde Obtener Información Veraz:

Para evitar confusiones y mantenerse informado de manera segura, el Sistema Patria recomienda seguir únicamente sus canales oficiales:

Página web oficial: www.patria.org.ve

www.patria.org.ve Redes sociales verificadas

Comunicados del Ejecutivo Nacional

Patria Aclara Retraso de Bonos Mayo 2025: ¿Cuándo se Pagarán?