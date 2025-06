Selección femenina de voleibol espera colaboración para asistir a nacional en Trujillo

Deportistas, representantes y entrenadores de equipos de voleibol de Margarita hicieron una colecta en la calle para sumar recursos que las lleven al nacional que se celebrará en el estado Trujillo, y volver a dar a Nueva Esparta un espacio en esta especialidad.

Aunque reconocen que el deber ser es que el Estado cubra los requerimientos de las delegaciones deportivas que viajan en representación de la región, con alegría y confianza en quienes pasaban por la avenida Miranda, el equipo extendió sus brazos durante toda la mañana del viernes para pedir una colaboración.

Rangel Gómez, entrenador del Club Lobo de Margarita, de la selección Sub 17 femenina, dijo que la competencia en la que esperan participar es del 6 de julio al 12 de julio próximo, en el estado Trujillo, y “en la unión está la fuerza, estamos recogiendo para apoyarnos mutuamente, ya que todos somos un equipo. Hemos metido presupuestos, cartas, estamos buscando patrocinantes”, detalló.

Sostiene que hace la selección femenina de Nueva Esparta tenía más de 10 años que no participaba, de hecho, la asociación no estaba activa, “pero estamos actualizando todo con los clubes que están conformados porque prácticamente en el mundo del voleibol no existíamos, de hecho, la delegación Sub 15 también viajó e hizo un gran papel. Ahora iría la Sub 17, conformada por 14 niñas y 5 delegados”.

Destacó que la premura en obtener el dinero es porque esta semana deben comprar los boletos de avión, para asegurar un mejor precio y los cupos, pero cada pasaje está en alrededor de 140 dólares,

“Un atleta no debería gastar nada de sus bolsillos cuando va a representar a su Estado, sin embargo, nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo. Papá, mamá, estamos haciendo rifas, potazos, montando eventos que nos puedan generar recursos para cubrir los gastos necesarios para el viaje, esperando que algunas personas que nos han prometido patrocinar los uniformes pueda cumplirlo”.

Selección femenina de voleibol espera colaboración para asistir a nacional en Trujillo