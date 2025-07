Capriles califica como un «retroceso en DDHH» la solicitud de retiro de Venezuela de la Acnudh

El líder opositor venezolano Henrique Capriles ha expresado una fuerte crítica hacia la reciente decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela, que solicitó el retiro del país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

Esta medida ha generado una amplia controversia, especialmente porque está motivada por la declaración del actual Alto Comisionado, Volker Türk, como persona non grata por parte del Parlamento, controlado por el oficialismo.

A través de su cuenta en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), Capriles, quien también es diputado, calificó esta decisión como un “retroceso” en el compromiso de Venezuela con los derechos humanos.

“Esta medida representa más retroceso en el compromiso con los derechos humanos y el respeto a los estándares internacionales que promueven la justicia, la transparencia y la protección de los ciudadanos”, escribió.

El exgobernador del estado Miranda destacó además la importancia de fortalecer las relaciones con organismos internacionales en lugar de debilitarlas.

“Venezuela necesita avanzar hacia una mayor articulación con instancias multilaterales. Fortalecer nuestra relación con estos organismos nos permitirá construir un futuro más justo y democrático”, afirmó.

En su publicación, Capriles también lanzó una advertencia sobre las consecuencias de lo que calificó como “politiquería” en el manejo de asuntos internacionales.

Según el dirigente opositor, este tipo de decisiones no hace más que agravar la ya compleja situación económica, social y política que atraviesa el país.

La controversia surgió este martes después de que la Asamblea Nacional aprobara una moción en la que se acusa al Alto Comisionado Volker Türk de no pronunciarse sobre temas que el gobierno considera prioritarios.

Entre estos temas se incluyen los casos de 252 migrantes venezolanos que, según el oficialismo, estarían “secuestrados” en El Salvador, así como 18 menores que habrían sido “retenidos” en Estados Unidos. Como respuesta, los legisladores acordaron por unanimidad solicitar al Ejecutivo que cese la cooperación con la Acnudh mientras Türk permanezca al frente del organismo.

Ante esta situación, la ONG Acceso a la Justicia emitió un comunicado en sus redes sociales para aclarar varios puntos relacionados con esta decisión. Según la organización, técnicamente el Gobierno venezolano no puede “salirse” de la Acnudh, ya que no se trata de una membresía, sino de un acuerdo de cooperación que podría simplemente no ser renovado.

Además, Acceso a la Justicia recordó que, según el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, solo el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la potestad de declarar persona non grata a alguien con estatus diplomático. Por lo tanto, subrayaron que el Parlamento carece de competencias legales para tomar esa decisión.

