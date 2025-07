El periodista José Gregorio Camero fue excarceladola noche de este lunes 21 de julio, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) en su cuenta de la red social X.

Camero, del estado Guárico, era uno de los 20 comunicadores que estaban presos en el país, la gran mayoría arrestados durante el año 2024, antes y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio y un grupo al que detuvieron a lo largo de lo que va 2025.

Excarcelaron al periodista José Gregorio Camero tras casi un año detenido

Excarcelaron al periodista José Gregorio Camero tras casi un año detenido.

«Seguimos exigiendo la libertad de los otros 19 periodistas y trabajadores de la prensa detenidos por informar y por expresar sus opiniones públicamente. Libertad plena para todos», demandó el Sindicato la noche del lunes. Agregaron que le impusieron medidas cautelares de presentación en tribunales cada 30 días y prohibición de salida del país.

Camero estuvo casi un año en prisión desde que lo detuvieron el 3 de agosto de 2024 cuando asistió a una manifestación en Valle de la Pascua (Guárico) en rechazo a los resultados oficiales que proclamaron la victoria de Nicolás Maduro en los comicios presidenciales.

Quién es José Gregorio Camero

En el seriado «Presos por contar la verdad«, el Sntp destacó que el periodista conducía un programa radial de 1:00 a 2:00 de la tarde en la emisora Radio Talento 102 FM de la ciudad donde lo apresaron.

Como ha ocurrido con muchas detenciones, a Camero lo apresaron hombres encapuchados que se lo llevaron cuando salió de la protesta en la que hizo algunas fotografías. Lo trasladaron a San Juan de Los Morros, capital de Guárico.

El Sntp dijo que el 5 de agosto de 2024 lo imputaron «por terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir. Cargos que se repiten una y otra vez contra quienes están tras las rejas por razones políticas, cargos que no se sostienen. No ha tenido acceso a un abogado privado y contra su voluntad, le fue impuesto un defensor público. El expediente sigue siendo un misterio para su familia. No han podido leerlo».

En febrero pasado por sus condiciones de salud lo debieron trasladar a un hospital. Desde octubre de 2023 permanecía encarcelado en Valle de la Pascua, ciudad a la que lo regresaron después de mantenerlo preso en la capital guariqueña.

Tras su excarcelación continúan presos Ramón Centeno, Carlos Julio Rojas, Luis López, Gabriel González, Roland Carreño, Biagio Pilieri, Víctor Hugas, Pedro Guanipa, Ángel Godoy, Julio Balza, Salvador Belises Cubillán, Leandro Palmar, Rory Branker, Juan Francisco Alvarado, Nakary Mena Ramos (la única mujer y madre periodista encarcelada), Giani González, Mario Chávez Cohen, Juan Pablo Guanipa y Carlos Marcao.