La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (Ungrd) emitió la mañana de este miércoles una alerta roja de tsunami en los departamentos de Nariño y Chocó, así como una advertencia naranja en Cauca y Valle del Cauca.

Colombia emite alerta de tsunami: prevé que primeras olas lleguen en pocas horas

La alerta roja implica orden de evacuación masiva, así que el organismo recomienda que en la costa de Chocó y Nariño, las personas se dirijan de inmediato a sitios altos alejados de la línea de mar.

Por su parte, la advertencia naranja supone el cierre de playas y la restricción del tráfico marítimo.

La autoridad también advirtió que se prevé el arribo de olas potentes y fuertes corrientes en toda la costa pacífica colombiana, tras el gran terremoto de magnitud 8,8 registrado durante la madrugada en Rusia y que provocó alertas de tsunami en Japón, Estados Unidos y, en general, en los países con costas en el océano Pacífico.

Aunque en Estados Unidos, por ejemplo, ya se han rebajado las alertas, las autoridades de Colombia indicaron que aún no han llegado las primeras olas de tsunami a sus costas. Prevén que la primera llegará a Malpelo, Valle del Cauca, alrededor de las 10:00 a.m (hora local, 11:00 a.m en Venezuela).

Según el reporte de la Ungrd se pronostica que las olas irán llegando progresivamente a las distintas regiones, incluyendo estimaciones de primera ola a las 12:20 p.m. (1:20 p.m. en Venezuela) en Bahía Málaga.

El organismo también informó que activó la Sala de Crisis para evaluar el nivel de alerta.

Las alertas emitidas esta mañana se dictan luego de que en la madrugada el organismo indicara que no existía amenaza de tsunami.