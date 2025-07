José Simón Elarba: “La banca debe volver a estimular el ahorro”

José Simón Elarba, presidente ejecutivo de la institución financiera venezolana Bancamiga, asegura que la hoja de ruta de la institución que lidera está claramente definida: crecimiento sostenido basado en el crédito y la rentabilidad.

“Queremos ser un banco que sea el soporte comercial y empresarial del país dentro de las limitaciones que existen. No queremos invertir en obras de arte ni en edificios, lo que queremos es prestar el dinero, porque esa es la función básica de un banco y, además, porque cuando yo tomo el dinero de un tercero y no lo pongo a producir, entonces no genero crecimiento rentable y se pueden provocar problemas graves”, expresó durante una entrevista exclusiva concedida a Banca y Negocios.