Adolescente fallece ahogado mientras se bañaba en el río Orinoco.

Un adolescente, de 16 años, murió ahogado durante la tarde de este domingo, tras ser arrastrado por la corriente cuando se bañaba en el río Orinoco, en Soledad, ahora llamada Ciudad Orinoco, estado Anzoátegui.

Adolescente fallece ahogado mientras se bañaba en el río Orinoco

La víctima se llamaba Andri Cedeño, según reseñó El Orinoco Informa.

El citado medio informó que tras el deceso del menor, el alcalde Hernán Rodríguez decretara la prohibición de bañarse en el río Orinoco, en el Parque Piedra de en Medio y Ecológico.

El río Orinoco está en alerta amarilla por haber superado la cota de 17 metros sobre el nivel del mar (msnm).