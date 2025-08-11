Política - OpiniónPolítica y OpiniónPrincipales

Argentina emite alerta de búsqueda para sicario venezolano vinculado al Tren de Aragua

Zenaida Mercado Romero
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz, en Argentina, emitió una alerta de búsqueda para capturar a Alberto Carlos Mejía Hernández, el sicario venezolano que es el principal imputado en el asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs” en Chile.

Esta acción coordinada con Carabineros de Chile se produce después de que Mejía Hernández escapara de prisión en medio de una polémica liberación por error administrativode acuerdo a la reseña del portal T13.

Mejía Hernández estuvo detenido inicialmente bajo el nombre falso de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, fue liberado por un error en la transcripción de su nombre en los documentos judiciales.

Este fallo le permitió huir de la cárcel y, según las investigaciones, pagó 2.5 millones de pesos chilenos para trasladarse al norte de Chile con el objetivo de cruzar a Perú y, desde allí, llegar a Venezuela.

La verdadera identidad del venezolano, de 18 años, se confirmó tras un análisis de huellas dactilares enviado a la Interpol. Las fiscalías chilenas Occidente y Oriente solicitaron de inmediato nuevas órdenes de detención y captura internacional, tanto con su nombre real como con el alias.

La alerta de búsqueda argentina detalla que Mejía Hernández mide 1.74 metros, tiene tez morena, cabello negro y un tatuaje con el rostro del dios Zeus en la mano derecha. Las autoridades solicitaron a la comunidad que reporte cualquier información sobre su paradero al número de emergencia 911.

El crimen por el que se busca ocurrió el 19 de junio en la comuna de Ñuñoa, en la Región Metropolitana de Santiago, donde José Felipe Reyes Ossa fue asesinado. La investigación reveló que Mejía Hernández está vinculado a la organización criminal venezolana Tren de Aragua, lo que añade una capa de complejidad y peligrosidad a su búsqueda internacional.


