El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) inició el cronograma de pago de Agosto 2025 con el depósito de la primera quincena.

Cronograma de pago Ministerio de Educación agosto 2025: fechas de bonos, quincenas y Cestaticket

Durante este mes, docentes, personal administrativo, obreros y jubilados recibirán diversos beneficios económicos, entre ellos el Bono de Guerra Económica, quincenas y el Cestaticket.

En esta guía completa encontrarás:

Las fechas tentativas de pago de cada bono y beneficio.

de pago de cada bono y beneficio. Quiénes son los beneficiarios en agosto.

El paso a paso para descargar tu recibo de pago.

Cómo verificar si estás jubilado por el MPPE.

Qué pagos se realizaron en julio 2025 y qué esperar para este mes.

Fechas de pago del MPPE en Agosto 2025

El Ministerio de Educación suele mantener un patrón en sus depósitos mensuales:

Quincenas y Cestaticket : generalmente el 10 y el 25 de cada mes.

y : generalmente el 10 y el 25 de cada mes. Bono de Guerra Económica: fechas similares al mes anterior, aunque con ligeras variaciones.

En agosto, si el calendario se mantiene igual al de julio, las fechas serían las siguientes:

Cronograma tentativo de pagos – Agosto 2025

8 de agosto → Primera quincena

→ Primera quincena 15 de agosto → Bono de Guerra para trabajadores activos y jubilados con Cestaticket

→ Bono de Guerra para trabajadores activos y jubilados con Cestaticket 19 de agosto → Bono de Guerra para jubilados del MPPE sin Cestaticket

→ Bono de Guerra para jubilados del MPPE sin Cestaticket 25 de agosto → Segunda quincena y Cestaticket

Importante: estas fechas son tentativas y podrían modificarse en caso de feriados bancarios o ajustes administrativos.

Quiénes cobran los bonos del Ministerio de Educación en Agosto 2025

Los beneficiarios varían según el tipo de pago:

Quincenas : personal docente, administrativo y obrero activo del MPPE.

: personal docente, administrativo y obrero activo del MPPE. Bono de Guerra Económica : trabajadores activos y jubilados del sector público, tanto con como sin Cestaticket.

: trabajadores activos y jubilados del sector público, tanto con como sin Cestaticket. Cestaticket: todo el personal activo del sector público.

💡 Tip: Aunque el Bono de Guerra Económica suele entregarse a todos los jubilados, algunos pagos pueden llegar en diferentes días dependiendo de si reciben o no el Cestaticket.

Cómo descargar el recibo de pago del MPPE

El recibo de pago se obtiene desde el portal de autogestión del Ministerio de Educación.

Este comprobante incluye detalles de cada depósito y es clave para verificar que los montos sean correctos.

Paso a paso para descargar tu recibo MPPE

Ingresa a la página oficial del portal de autogestión del MPPE. Inicia sesión con tu correo electrónico y contraseña. Completa el código captcha y pulsa en “Ingresar”. Haz clic en “Generar recibo de pago”. Selecciona mes, año y quincena que deseas consultar. Vuelve a pulsar “Generar recibo de pago”. En la vista previa, ubica la fecha del documento y haz clic para descargar el PDF.

Guarda tus recibos en tu dispositivo o en la nube para llevar un control de tus ingresos y pagos.

Cómo saber si estás jubilado por el MPPE

Para verificar si formas parte del personal jubilado, revisa la Gaceta Oficial publicada en abril de 2025.

Este documento contiene la lista de cédulas del personal docente, administrativo y obrero que pasó a retiro desde el 1 de abril.

Puedes consultarla en línea o en los canales oficiales del MPPE.

Qué pagó el Ministerio de Educación en julio 2025

En julio, el Ministerio realizó varios pagos extraordinarios además de los regulares:

Bonificación de Útiles Escolares → 30 días de salario integral.

→ 30 días de salario integral. Bonificación de Uniformes → 60 días de salario integral.

→ 60 días de salario integral. Bonificación de Vacaciones → 60 días de salario integral.

→ 60 días de salario integral. Bonificación de Útiles y Uniformes Escolares BAIF → 75 días de salario integral.

→ 75 días de salario integral. Cestaticket mensual.

mensual. Primera y segunda quincena .

. Bono Vacacional .

. Bono de Guerra Económica .

. Bono Recreacional.

📝 Este antecedente sugiere que en agosto podrían mantenerse los pagos regulares y, eventualmente, otros beneficios especiales si el Gobierno lo anuncia.

Consejos para cobrar tus pagos del MPPE sin retrasos

Verifica tu cuenta bancaria: asegúrate de que esté activa y sin restricciones. Consulta el cronograma oficial: sigue las redes sociales del MPPE, donde publican actualizaciones. Descarga tu recibo de pago apenas se habilite para confirmar el depósito. Monitorea el sistema Patria: algunos bonos complementarios se pagan por esta vía. Evita días pico en bancos: retira tu dinero temprano para evitar largas colas.

