Estas son algunas de las vías alternas establecidas debido a la movilización convocada para este lunes.

Este lunes habrá en Caracas una Gran Marcha Antiimperialista por la Paz y contra el Narcoterrorismo de la Ultraderecha Fascista, así lo informó el jefe de Gobierno de la ciudad capital, Nahum Fernández.

A través de su cuenta en la red social Instagram, Fernández reseñó que en esta movilización «mañana -este lunes 11 de agosto- elevaremos nuestras voces y vamos a condenar los intentos de desestabilización, las guarimbas y los actos terroristas, fenómenos ya superados por la voluntad indomable de nuestro pueblo».

En ese contexto, estas son algunas de las vías alternas de la avenida Libertador de Caracas que se recomiendan para evitar tráfico:

Si se dirige hacia el este de la ciudad, la Av.Francisco de Miranda es la vía alterna más directa. Puede tomarla desde la zona de Chacaito o El Rosal para continuar el recorrido hacia el este, pasando por Chacao y Altamira.

Luego, si va a la Av. Andrés Bello, esta opción va de forma paralela a la avenida Libertador, al sur de la misma, y puede ser una opción para conectar con otras vías principales.

Si se dirige hacia el oeste de la ciudad, laAvenida Francisco de Miranda es la mejor alternativa para evitar el congestionamiento en la Av. Libertador.

Por otro lado, está también la Avenida Urdaneta; solo si su destino es más céntrico, puede desviarse por la Avenida Urdaneta o la Avenida Baralt.

Por otra parte, los transeúntes también pueden hacer uso del Metro de Caracas, especialmente la Línea 1 y sus conexiones, como alternativa al tráfico terrestre en las zonas afectadas.