Fiscalía investigará a spa de Caracas por grabar a clientas con cámaras ocultas.

El fiscal Tarek William Saab, anunció la designación de la Fiscalía 82 Nacional con competencia en materia para la Defensa de la Mujer para investigar y sancionar los hechos denunciados por una ciudadana a través de un video viral en redes sociales.

La denuncia, realizada por la ciudadana Karolayn Sánchez, acusa a un spa ubicado en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, (Ccct) de Caracas de grabar de manera clandestina a sus clientas. Según el testimonio, el local presuntamente tenía dispositivos de seguridad ocultos que captaban a mujeres mientras se realizaban servicios íntimos de depilación, exponiendo su integridad física y moral.

El Fiscal Saab, informó de la acción a través de sus redes sociales, enfatizando que el Ministerio Público ampara a la mujer venezolana y busca garantizar la justicia en este caso.

La investigación se centrará en determinar la veracidad de los hechos y, de confirmarse, sancionar a los responsables de esta grave violación a la privacidad y la confianza de las clientas.

El caso generó gran preocupación entre la ciudadanía, subrayando la importancia de la seguridad y el respeto a la privacidad en establecimientos de cuidado personal.