NacionalesPrincipales

INAMEH presentó las Condiciones Meteorológicas para las próximas 24 horas, de este 11 de Agosto 2025

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
2 Min Lectura
INAMEH presentó las Condiciones Meteorológicas
INAMEH presentó las Condiciones Meteorológicas

INAMEH presentó las Condiciones Meteorológicas para las próximas 24 horas, de este 11 de Agosto 2025.

Contenido
¿Cómo será el clima en la tarde y noche?¿Cuál es el pronóstico para la Gran Caracas?

Para este lunes 11 de agosto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advirtió que la onda tropical N.º 24 llegará al país en las próximas horas.

En tal sentido, en su pronóstico general, el Inameh estima cielo parcialmente nublado en buena parte del territorio nacional; no obstante, se prevé zonas con nubosidad y precipitaciones.

Según el Inameh, en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, este de Sucre, Nueva Esparta, norte de Monagas, norte de Anzoátegui, Guárico, La Guaira, Distrito Capital, este de Falcón, Apure, oeste de Barinas, sur de Portuguesa, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Por otra parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que para la tarde y noche habrá desarrollo nuboso con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas.

De acuerdo con el Inameh, en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Nororiente, Centro Norte, Llanos Centrales, Occidentales, los Andes y Zulia.

¿Cuál es el pronóstico para la Gran Caracas?

Mientras que sobre la Gran Caracas se prevé a primeras horas de la mañana, nubosidad fragmentada con lluvias o lloviznas dispersas, incrementando la cobertura nubosa a partir del mediodía con precipitaciones de intensidad variable.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Bogotá decreta tres días de luto por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay
Bogotá decreta tres días de luto por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay
Más de 1.500 muertes: España se "ahoga" bajo una ola de calor
Más de 1.500 muertes: España se «ahoga» bajo una ola de calor
Turoperadores rusos exploran la Isla de Cubagua y fortalecen el turismo en Venezuela
Turoperadores rusos exploran la Isla de Cubagua y fortalecen el turismo en Venezuela
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
Principales Economía
El depósito de este bono realizado el miércoles 12 de julio
Llegó nuevo bono de la Patria de casi $100, pero no es para todos
Economía
¡Atención! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV: Conoce los requisitos
Banco de Venezuela: conoce los requisitos para solicitar una tarjeta de crédito
Economía
Desde el 1 de agosto de 2023, el Gobierno venezolano ajustó todos los montos de los bonos y programas de protección social, a través del sistema del Carnet de la Patria.
Así puedes reactivar tus transferencias en el Monedero Patria ¿Qué esperas?
Economía Principales
Es muy común que las personas realicen transferencias de fondos a sus respectivas cuentas afiliadas en el Sistema Patria
Conoce cómo es el procedimiento de transferencia de fondos a familiares en el Sistema Patria
Economía Principales
Se trata del bono Estipendio Somos Venezuela
Inicia la entrega de un nuevo bono para los trabajadores públicos a través del Sistema Patria
Economía Nacionales
Ahora podrán pagar la gasolina subsidiada a través de una transferencia.
Llega Bono del Día del niño, aquí todos los detalles
Economía Principales
Cabe señalar que los salarios no han cambiado desde el 2022, por lo que los montos van desde los 130 hasta los 316 bolívares mensuales.
¡Jefas de casa activas que llegó bono! Estos son los nuevos montos de Hogares de la Patria
Economía Principales

Anunciantes

Comunicado
Publirreportaje
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
Política y Opinión Principales Publirreportaje
Lo que debería ser un asunto privado producto de dos personas sin connotación pública —ella una ciudadana chilena trabajadora como millones y él un venezolano inmigrante trabajador como miles—
Braulio Jatar recibe a esposo venezolano «funado» por su esposa y medios chilenos
Internacionales Principales Publirreportaje
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales Por Braulio Jatar
Principales Publirreportaje

También podría gustarte