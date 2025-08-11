Política - OpiniónPolítica y OpiniónPrincipales

María Corina Machado: «Recompensa de EE UU por Maduro acelera la presión»

Reporte Confidencial
Por Reporte Confidencial
2 Min Lectura
María Corina Machado: «Recompensa de EE UU por Maduro acelera la presión»
María Corina Machado: «Recompensa de EE UU por Maduro acelera la presión»

María Corina Machado: «Recompensa de EE UU por Maduro acelera la presión».

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que la decisión del gobierno de Donald Trump de aumentar a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro podría acelerar el desarrollo político en Venezuela.

María Corina Machado: «Recompensa de EE UU por Maduro acelera la presión»

En entrevista con el programa Fox & Friends, Machado expresó que el mensaje de Washington no solo está dirigido a Maduro, sino también a los altos funcionarios que aún lo respaldan. 

“Tienen poco tiempo para decidir si se ponen del lado de la justicia, del pueblo y del mundo democrático, o si caen con él”, afirmó.

Del mismo modo, la opositora calificó el incremento de la recompensa como “un punto de inflexión” y una “acción decisiva”. Esto contra lo que describió como un “régimen terrorista criminal” que representa una amenaza para la estabilidad regional y la seguridad nacional de Estados Unidos.

Según la dirigente, el gobierno estadounidense reconoce que «Maduro es la cabeza de una organización criminal».

María Corina Machado agregó que la mejor opción para Maduro sería negociar algún tipo de acuerdo. El cual le permita salir del país, con sus recursos o cualquier otro arreglo.

Además, la líder opositora enfatizó que más del 90% de los venezolanos desea una transición ordenada hacia la democracia. La cual permita atraer inversiones internacionales en sectores como petróleo, gas, minerales, turismo y telecomunicaciones.

“Estamos listos para asumir el poder y poner en marcha lo que debe hacerse en las primeras 100 horas y 100 días de un gobierno de transición”, expresó.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Bogotá decreta tres días de luto por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay
Bogotá decreta tres días de luto por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay
Más de 1.500 muertes: España se "ahoga" bajo una ola de calor
Más de 1.500 muertes: España se «ahoga» bajo una ola de calor
Turoperadores rusos exploran la Isla de Cubagua y fortalecen el turismo en Venezuela
Turoperadores rusos exploran la Isla de Cubagua y fortalecen el turismo en Venezuela
Comparte este artículo
Foto del avatar
PorReporte Confidencial
Seguir:
Reporte Confidencial es un portal de noticias fundado el 08 de mayo de 2006, con el objetivo de garantizar la participación del periodismo civil en su plataforma. RC tiene decenas de miles de lectores, mas de 500 mil seguidores en redes sociales y ocupa espacio preferencial en Venezuela.

¡No Te Lo Pierdas!

¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
Principales Economía
El depósito de este bono realizado el miércoles 12 de julio
Llegó nuevo bono de la Patria de casi $100, pero no es para todos
Economía
¡Atención! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV: Conoce los requisitos
Banco de Venezuela: conoce los requisitos para solicitar una tarjeta de crédito
Economía
Desde el 1 de agosto de 2023, el Gobierno venezolano ajustó todos los montos de los bonos y programas de protección social, a través del sistema del Carnet de la Patria.
Así puedes reactivar tus transferencias en el Monedero Patria ¿Qué esperas?
Economía Principales
Es muy común que las personas realicen transferencias de fondos a sus respectivas cuentas afiliadas en el Sistema Patria
Conoce cómo es el procedimiento de transferencia de fondos a familiares en el Sistema Patria
Economía Principales
Se trata del bono Estipendio Somos Venezuela
Inicia la entrega de un nuevo bono para los trabajadores públicos a través del Sistema Patria
Economía Nacionales
Ahora podrán pagar la gasolina subsidiada a través de una transferencia.
Llega Bono del Día del niño, aquí todos los detalles
Economía Principales
Cabe señalar que los salarios no han cambiado desde el 2022, por lo que los montos van desde los 130 hasta los 316 bolívares mensuales.
¡Jefas de casa activas que llegó bono! Estos son los nuevos montos de Hogares de la Patria
Economía Principales

Anunciantes

Comunicado
Publirreportaje
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
Política y Opinión Principales Publirreportaje
Lo que debería ser un asunto privado producto de dos personas sin connotación pública —ella una ciudadana chilena trabajadora como millones y él un venezolano inmigrante trabajador como miles—
Braulio Jatar recibe a esposo venezolano «funado» por su esposa y medios chilenos
Internacionales Principales Publirreportaje
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales Por Braulio Jatar
Principales Publirreportaje

También podría gustarte