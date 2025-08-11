María Corina Machado: «Recompensa de EE UU por Maduro acelera la presión».

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que la decisión del gobierno de Donald Trump de aumentar a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro podría acelerar el desarrollo político en Venezuela.

María Corina Machado: «Recompensa de EE UU por Maduro acelera la presión»

En entrevista con el programa Fox & Friends, Machado expresó que el mensaje de Washington no solo está dirigido a Maduro, sino también a los altos funcionarios que aún lo respaldan.

“Tienen poco tiempo para decidir si se ponen del lado de la justicia, del pueblo y del mundo democrático, o si caen con él”, afirmó.

Del mismo modo, la opositora calificó el incremento de la recompensa como “un punto de inflexión” y una “acción decisiva”. Esto contra lo que describió como un “régimen terrorista criminal” que representa una amenaza para la estabilidad regional y la seguridad nacional de Estados Unidos.

Según la dirigente, el gobierno estadounidense reconoce que «Maduro es la cabeza de una organización criminal».

María Corina Machado agregó que la mejor opción para Maduro sería negociar algún tipo de acuerdo. El cual le permita salir del país, con sus recursos o cualquier otro arreglo.

Además, la líder opositora enfatizó que más del 90% de los venezolanos desea una transición ordenada hacia la democracia. La cual permita atraer inversiones internacionales en sectores como petróleo, gas, minerales, turismo y telecomunicaciones.

“Estamos listos para asumir el poder y poner en marcha lo que debe hacerse en las primeras 100 horas y 100 días de un gobierno de transición”, expresó.