Ministerio de educación realizará despliegue para captar niños fuera del sistema. El despliegue para niños fuera educación arrancará con un cronograma especial, anunció Héctor Rodríguez, ministro de Educación.

El objetivo es localizar a niños, niñas y adolescentes que han salido del sistema educativo. Para ello, se conformarán equipos que harán un censo “comunidad por comunidad” y darán acompañamiento.

Rodríguez explicó que la mayoría de estos niños son migrantes retornados o jóvenes en situación de vulnerabilidad. La iniciativa busca facilitar su reinserción escolar.

El despliegue para niños fuera educación contempla varias etapas en agosto y septiembre.

Del 11 al 16 de agosto se conformarán los equipos y se hará un diagnóstico por comunidad y calle. Entre el 18 y 30 de agosto se realizará el censo para registrar y caracterizar a cada caso.

Del 1 al 8 de septiembre será el periodo para inscripciones en los planteles escolares. Así se garantiza el retorno formal a clases.

Rehabilitación y mantenimiento escolar

Además, el Gobierno nacional reforzará durante agosto las labores de mantenimiento y rehabilitación en escuelas y liceos.

Se prevé rehabilitar unas 300 instituciones educativas durante el período vacacional. Esta acción busca ofrecer instalaciones óptimas para un regreso a clases con calidad.

El ministro destacó que estas medidas forman parte de los esfuerzos para mejorar la educación y garantizar el derecho al estudio.