Peajes cobran nuevas tarifas a partir de este 11 de agosto. El peaje de Tazón en la Autopista Regional del Centro anunció nuevas tarifas para distintos vehículos.

Según la cuenta oficial de la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho en X, estas tarifas ya están vigentes.

Los vehículos livianos y microbuses pagarán Bs 75 por el paso, mientras que los autobuses deberán cancelar Bs 110.

Los vehículos de carga liviana pagarán Bs 490. Para carga pesada, el cobro varía según los ejes.

La carga pesada de 2 ejes costará Bs 555, la de 3 ejes Bs 615, y la de 4 ejes Bs 675.

Los vehículos con 5 y 6 ejes deberán pagar Bs 785 y Bs 980, respectivamente.

Aunque la información circula en redes sociales, aún no hay confirmación oficial del aumento.

No se especifica si existen vías alternas para evitar el peaje ni los beneficios que ofrece este nuevo cobro.

Se presume que la “Misión Transporte, Fontur y Peajes Ven Vías” respaldan la medida a nivel nacional.

Hasta ahora, las autoridades no han detallado cómo se utilizarán los fondos recaudados con estas tarifas.

Cobro anticipado desde el 8 de agoto

Desde el pasado 8 de agosto, en redes sociales se difundió una imagen con lo que serían las nuevas tarifas para los peajes en el estado Carabobo.

Según las fotografías, los vehículos livianos pagarían entre 75 y 490 bolívares, según la categoría y tramo recorrido.

El monto más alto, de 900 bolívares, correspondería a camiones con seis ejes o más.

El último incremento se registró en enero de este año.

En ese momento, los vehículos livianos y microbuses pagaban 30 bolívares, mientras los autobuses debían cancelar 45 bolívares.