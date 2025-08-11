Portuguesa: Joven que estaba desaparecida fue encontrada muerta al fondo de un barranco

Joven que estaba desaparecida fue encontrada muerta al fondo de un barranco.

Yetzimar Carolina Piñero Valladares, de 18 años de edad, fue encontrada sin vida en el fondo de un barranco de 300 metros de profundidad, adyacente a la Quebrada de Las Rosas, en el caserío Palo Alzado, municipio Sucre, estado Portuguesa.



El hallazgo ocurrió la tarde del sábado, 9 de agosto, informó el medio Portuguesa Reporta en sus redes sociales.

Familiares de la muchacha la habían denunciado como desaparecida el 6 de agosto, luego de que no regresó a casa.

Las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se activaron y la encontraron sin vida tres días después. El cadáver estaba en avanzado estado de putrefacción.

La necropsia de ley determinó que Yetzimar Carolina fue estrangulada, al parecer con una camisa, informó Portuguesa Reporta.

El medio local reseñó que el exnovio de la joven, de 21 años, presuntamente está vinculado al caso. El Cicpc lo interrogó y el muchacho dio la ubicación del cadáver, al sentirse descubierto.