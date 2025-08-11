Política - OpiniónPolítica y OpiniónPrincipales

Vuelo con 194 deportados desde EE. UU. llega a Venezuela

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
Este viernes llegó a Venezuela un vuelo con 194 ciudadanos deportados desde Estados Unidos, entre ellos seis menores que el Gobierno de Nicolás Maduro había denunciado como “secuestrados” en territorio estadounidense, según informó el Ministerio de Interior y Justicia.

La institución detalló en Instagram que los repatriados recibirán atención médica como parte de los protocolos establecidos.

El Ejecutivo venezolano asegura que, hasta finales de julio, EE.UU. mantenía a 33 niños venezolanos en esa condición y responsabilizó directamente a John McNamara, encargado de Negocios interino de la Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela en Colombia, de “mantener esta situación ilegal”.

Con el retorno de estos seis menores, ya son 21 los niños denunciados como “secuestrados” que han sido repatriados entre mayo y agosto mediante vuelos especiales.

Datos oficiales indican que más de 10.000 venezolanos han regresado al país en lo que va de año bajo el acuerdo de deportación suscrito entre Caracas y Washington a inicios de 2025, pese a no mantener relaciones diplomáticas desde 2019.

El Gobierno enmarca estos viajes dentro de la Misión Vuelta a la Patria, un programa que, según sus autoridades, busca facilitar el retorno voluntario de migrantes y recibir a connacionales deportados desde Estados Unidos.


