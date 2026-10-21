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ConVzla fija tope para presidenciales el 24 de julio de 2027 +VIDEO

Ana Carolina Arias
Por Ana Carolina Arias
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ConVzla fija tope para presidenciales el 24 de julio de 2027 +VIDEO
ConVzla fija tope para presidenciales el 24 de julio de 2027 +VIDEO

Bajo la consigna «La fecha de la elección es la fecha de la liberación», la central política ConVzla en el estado Nueva Esparta anunció que las fuerzas democráticas de cada municipio insular se movilizarán este jueves 22 de octubre con el propósito de exigir la fijación de una fecha definitiva para las elecciones presidenciales en Venezuela.

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ConVzla fija tope para presidenciales el 24 de julio de 2027 +VIDEO

Al respecto, Bower Rosas, coordinador estadal de Vente Venezuela en la entidad insular, enfatizó que la convocatoria a los comicios presidenciales debe realizarse bajo condiciones democráticas y no puede exceder el límite del 24 de julio de 2027.

Convocan a marcha este jueves en Pampatar

En relación con la movilización regional, Rosas precisó que la concentración está pautada para iniciar a las 4:00 de la tarde en el final de la avenida Aldonza Manrique, desde donde los manifestantes marcharán por las principales arterias viales de Pampatar, municipio Maneiro.

La jornada culminará en la calle Nueva Cádiz con la proyección y difusión de un mensaje dirigido a la militancia por parte de la líder de la oposición, María Corina Machado.

Conmemoración del hito de las elecciones primarias

El dirigente político detalló que esta jornada de protesta pacífica coincide intencionalmente con la conmemoración del tercer aniversario de las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria de 2023.

En dicho proceso comicial, Machado alcanzó una contundente victoria con más del 92 % de los sufragios, consolidando la conducción política de la alternativa democrática en la ruta por el cambio institucional del país.

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PorAna Carolina Arias
Jefe de Prensa: Periodista, licenciada en la UCAB, Venezuela. Maestría en Comunicación en la UCV. Componente Docente en Unimar. Secretaria General del Colegio de Periodistas del estado Nueva Esparta, Venezuela.

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