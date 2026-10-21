Un importante grupo de agentes de viajes y operadores turísticos procedentes de diversos países de Latinoamérica arribó a la isla de Margarita para participar en un viaje de familiarización (Fam Trip), una iniciativa estratégica impulsada por la aerolínea Copa Airlines en alianza con más de 15 prestadores de servicios turísticos locales.

Operadores turísticos de Latinoamérica exploran Margarita en un Fam Trip de Copa Airlines

Operadores turísticos de Latinoamérica exploran Margarita en un Fam Trip de Copa Airlines

A lo largo de una agenda de cinco días, los profesionales del sector llevan a cabo un recorrido integral por las joyas naturales y la infraestructura del archipiélago neoespartano, abarcando las islas de Margarita, Coche y Cubagua. El itinerario incluye inspecciones en hoteles, visitas a playas emblemáticas, centros comerciales y parques recreativos, con el fin de evaluar la oferta de servicios y constatar la preparación del destino para la recepción de visitantes internacionales.

Perspectivas del mercado regional

Los participantes manifestaron su entusiasmo tras las primeras jornadas de recorrido, destacando el potencial comercial de la entidad en sus mercados de origen:

Argentina: Andrés Albornoz, representante de la operadora Juan Toselli International Tours, valoró de forma muy positiva el cálido recibimiento e identificó la calidad de las playas margariteñas como un imán natural para los viajeros del Cono Sur.

Andrés Albornoz, representante de la operadora Juan Toselli International Tours, valoró de forma muy positiva el cálido recibimiento e identificó la calidad de las playas margariteñas como un imán natural para los viajeros del Cono Sur. México: Meida Méndez resaltó las altas expectativas que genera Venezuela para los turistas mexicanos y centroamericanos, calificando la experiencia como una gran oportunidad para diversificar la oferta del Caribe.

Meida Méndez resaltó las altas expectativas que genera Venezuela para los turistas mexicanos y centroamericanos, calificando la experiencia como una gran oportunidad para diversificar la oferta del Caribe. Colombia: John Jairo Hernández, vocero de la mayorista Colreservas (con amplia cobertura en el Eje Cafetero), señaló que el objetivo central es estructurar nuevos paquetes turísticos competitivos que reactiven el flujo directo de visitantes colombianos hacia la región insular.

Conectividad clave para Nueva Esparta

La alianza con Copa Airlines representa una ventana de proyección decisiva para el estado Nueva Esparta. La activación de la conexión a través del Hub de las Américas en Panamá facilitará el enlace con más de 85 ciudades de la región, reinsertando con fuerza a la Perla del Caribe en los grandes catálogos de agencias de viajes internacionales