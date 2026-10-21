Conozca los bonos, montos y pago a pensionados del Sistema Patria para esta semana
La plataforma digital del Sistema Patria desplegará entre el lunes 19 y el sábado 24 de octubre de 2026 un nuevo ciclo de desembolsos económicos asignados a trabajadores activos, personal jubilado de la administración pública, docentes universitarios y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
A continuación, se detallan las asignaciones previstas y los montos correspondientes para esta semana:
- Jubilados del sector público (sin Cestaticket): Recibirán el Bono de Ingreso Integral por un monto fijado en Bs. 116.641,00 (equivalente a $133 a la tasa oficial).
- Pensionados del IVSS (Mes de noviembre): El abono está previsto para el 21 de octubre. Incluye la pensión base de Bs. 130,00, complementada con el ingreso indexado de Bs. 61.390,00 ($70 a tasa oficial).
- Movimiento Somos Venezuela: Estipendio para brigadistas comprendido entre Bs. 4.756,00 y Bs. 5.012,50.
- Personal docente UNEM: Asignación del Bono de Corresponsabilidad y Formación, sujeto a la evaluación institucional.
- Asignaciones de contingencia y profesionales: Bonos especiales con montos base a partir de los Bs. 43.000,00.
Se recuerda a los usuarios verificar la notificación del sistema a través del número corto asignado o ingresando directamente a la plataforma Patria para disponer de los fondos acumulados en su monedero.
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Conozca los bonos, montos y pago a pensionados del Sistema Patria para esta semana
Edwin Hevia Cadevilla / Noticias Barquisimetozca los bonos, montos y pago a pensionados del Sistema Patria para esta semana