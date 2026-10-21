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Conozca los bonos, montos y pago a pensionados del Sistema Patria para esta semana

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
2 Min Lectura
Conozca los bonos, montos y pago a pensionados del Sistema Patria para esta semana
Conozca los bonos, montos y pago a pensionados del Sistema Patria para esta semana

Conozca los bonos, montos y pago a pensionados del Sistema Patria para esta semana

La plataforma digital del Sistema Patria desplegará entre el lunes 19 y el sábado 24 de octubre de 2026 un nuevo ciclo de desembolsos económicos asignados a trabajadores activos, personal jubilado de la administración pública, docentes universitarios y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

A continuación, se detallan las asignaciones previstas y los montos correspondientes para esta semana:

  • Jubilados del sector público (sin Cestaticket): Recibirán el Bono de Ingreso Integral por un monto fijado en Bs. 116.641,00 (equivalente a $133 a la tasa oficial).
  • Pensionados del IVSS (Mes de noviembre): El abono está previsto para el 21 de octubre. Incluye la pensión base de Bs. 130,00, complementada con el ingreso indexado de Bs. 61.390,00 ($70 a tasa oficial).
  • Movimiento Somos Venezuela: Estipendio para brigadistas comprendido entre Bs. 4.756,00 y Bs. 5.012,50.
  • Personal docente UNEM: Asignación del Bono de Corresponsabilidad y Formación, sujeto a la evaluación institucional.
  • Asignaciones de contingencia y profesionales: Bonos especiales con montos base a partir de los Bs. 43.000,00.

Se recuerda a los usuarios verificar la notificación del sistema a través del número corto asignado o ingresando directamente a la plataforma Patria para disponer de los fondos acumulados en su monedero.

Manténte informado sobre cualquier cambio y sobre el inicio del Bono Contra La Guerra Económica a través de nuestro periódico digital.

Conozca los bonos, montos y pago a pensionados del Sistema Patria para esta semana

Edwin Hevia Cadevilla / Noticias Barquisimetozca los bonos, montos y pago a pensionados del Sistema Patria para esta semana


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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