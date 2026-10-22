PrincipalesNueva EspartaRegionales

NUEVAESPARTA| Esperan que vuelos de Copa flexibilicen exigencias de migración (Video)

Ana Carolina Arias
Por Ana Carolina Arias
2 Min Lectura
NUEVAESPARTA| Esperan que vuelos de Copa flexibilicen exigencias de migración
NUEVAESPARTA| Esperan que vuelos de Copa flexibilicen exigencias de migración

NUEVAESPARTA| Esperan que vuelos de Copa flexibilicen exigencias de migración.

‎Ante el próximo inicio de las operaciones regulares de la aerolínea Copa hacia la isla de Margarita, se espera que las exigencias migratorias de ingreso a Venezuela se flexibilicen o adapten a modalidades temporales.




‎Así lo refirió Roberto Pulido, gerente de Comercialización en Venezuela, en el marco del arribo de más de 150 visitantes del continente que conocerán de avanzada el destino para luego promocionarlo.


‎Pulido aseguró que, si bien son gestiones entre países, las conversaciones y reuniones que se están dando en la antesala buscan identificar las necesidades y posibilidades de que la conectividad funcione solo con las regulaciones normales o inclusive aplicando normas directas, como visa de turismo temporal.


‎En todo caso, considera que en la medida que el nuevo itinerario avance y muestre resultados, sin duda se darán respuestas, ya que por primera vez en la historia Copa Airlines conecta directamente con Nueva Esparta, que significa abrirse a más de 60 ciudades de Latinoamérica y Europa.


En relación al viaje de familiarización, Pulido destacó la importancia de vivir de cerca la dinámica de la isla de Margarita como uno de los polos turísticos más importantes del Caribe.


‎Se trata de un mega fam trip de representantes de agencias de viaje, mayoristas de turismo, comunicadores y miembros del equipo regional de ventas de la aerolínea, quienes conocerán las bondades que en materia turística ofrece la isla, y con ello impulsar la nueva ruta Panamá-Porlamar que Copa Airlines operará a partir del próximo 26 de noviembre con 3 vuelos semanales.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Tranca por agua en la autopista Juan Bautista Arismendi
Tranca por agua en la autopista Juan Bautista Arismendi
Cortes eléctricos de hasta 6 horas diarias afectan rendimiento escolar en Margarita
Cortes eléctricos de hasta 6 horas diarias afectan rendimiento escolar en Margarita
Proponen hoja de ruta regulatoria para que Margarita opere con activos digitales
Proponen hoja de ruta regulatoria para que Margarita opere con activos digitales
Comparte este artículo
Foto del avatar
PorAna Carolina Arias
Jefe de Prensa: Periodista, licenciada en la UCAB, Venezuela. Maestría en Comunicación en la UCV. Componente Docente en Unimar. Secretaria General del Colegio de Periodistas del estado Nueva Esparta, Venezuela.

¡No Te Lo Pierdas!

¡Atención! Bonos Patria octubre 2026: Conoce quiénes cobran del 19 al 24
¡Atención! Bonos Patria del 19 al 24 de octubre: Conoce los montos y quiénes cobran
Bonos Economía Principales
Conozca los bonos, montos y pago a pensionados del Sistema Patria para esta semana
Conozca los bonos, montos y pago a pensionados del Sistema Patria para esta semana
Bonos Economía Principales
Comenzó el pago de un bono de casi $135 en el Sistema Patria
Comenzó el pago de un bono de casi $135 en el Sistema Patria
Economía Bonos Dólar BCV
Un militar muerto y 6 heridos en accidente en Miranda, entre ellas el hijo de Jorge Arreaz
Un militar muerto y 6 heridos en accidente en Miranda, entre ellas el hijo de Jorge Arreaz
Nacionales
Hallan muerto a niño de 9 años en zona boscosa de Miranda
Hallan muerto a niño de 9 años en zona boscosa de Miranda
Nacionales Principales Sucesos
Diosdado Cabello convocó marcha para el 22-Oct
Diosdado Cabello convocó marcha para el 22-Oct
Nacionales Principales
Josmar José Barboza Rincones tenía 41 años, era venezolano y trabajaba como repartidor de PedidosYa en Chile. La noche del 10 de octubre, cerca de las 23:50 horas, transitaba en su motocicleta por el puente Lo Gallardo, entre San Antonio y Santo Domingo,
EN CHILE, CONDUCTORA EBRIA MATA A REPARTIDOR VENEZOLANO Y TERMINA EN SU CASA CON ARRESTO DOMICILIARIO
Política y Opinión Principales
Presidio perpetuo a venezolano por femicidio en Chile
Presidio perpetuo a venezolano por femicidio en Chile
Internacionales Principales

Anunciantes

La pregunta jurídica es simple: ¿puede el Estado sancionar indefinidamente un hecho ocurrido hace años? Como abogado internacional, mi respuesta es que no.
Cinco años después: por qué el ingreso por un paso no habilitado no puede perseguir a un migrante para siempre (EEUU /Chile)
Internacionales Principales Publirreportaje
Hay lecciones que no se aprenden en un aula. Yo aprendí las más importantes de mi vida en cuatro centros de reclusión en Venezuela, como preso político.
La celda me enseñó a sentir con inteligencia Por Braulio Jatar
Principales Política - Opinión Publirreportaje
Índice Jatar del Movimiento Migratorio Mundial.
EL ÍNDICE JATAR DE MOVIMIENTO MIGRATORIO: Por Braulio Jatar Alonso |
Principales Política - Opinión Publirreportaje
PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
PROMO 20 Edition – Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje

También podría gustarte