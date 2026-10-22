NUEVAESPARTA| Esperan que vuelos de Copa flexibilicen exigencias de migración (Video)

NUEVAESPARTA| Esperan que vuelos de Copa flexibilicen exigencias de migración.

‎Ante el próximo inicio de las operaciones regulares de la aerolínea Copa hacia la isla de Margarita, se espera que las exigencias migratorias de ingreso a Venezuela se flexibilicen o adapten a modalidades temporales.



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‎Así lo refirió Roberto Pulido, gerente de Comercialización en Venezuela, en el marco del arribo de más de 150 visitantes del continente que conocerán de avanzada el destino para luego promocionarlo.

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‎Pulido aseguró que, si bien son gestiones entre países, las conversaciones y reuniones que se están dando en la antesala buscan identificar las necesidades y posibilidades de que la conectividad funcione solo con las regulaciones normales o inclusive aplicando normas directas, como visa de turismo temporal.

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‎En todo caso, considera que en la medida que el nuevo itinerario avance y muestre resultados, sin duda se darán respuestas, ya que por primera vez en la historia Copa Airlines conecta directamente con Nueva Esparta, que significa abrirse a más de 60 ciudades de Latinoamérica y Europa.

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‎En relación al viaje de familiarización, Pulido destacó la importancia de vivir de cerca la dinámica de la isla de Margarita como uno de los polos turísticos más importantes del Caribe.

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‎Se trata de un mega fam trip de representantes de agencias de viaje, mayoristas de turismo, comunicadores y miembros del equipo regional de ventas de la aerolínea, quienes conocerán las bondades que en materia turística ofrece la isla, y con ello impulsar la nueva ruta Panamá-Porlamar que Copa Airlines operará a partir del próximo 26 de noviembre con 3 vuelos semanales.