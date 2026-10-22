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Suspenden la obligatoriedad de la máquina fiscal y recortan el padrón de contribuyentes especiales

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Suspenden la obligatoriedad de la máquina fiscal y recortan el padrón de contribuyentes especiales
Suspenden la obligatoriedad de la máquina fiscal y recortan el padrón de contribuyentes especiales

Suspenden la obligatoriedad de la máquina fiscal y recortan el padrón de contribuyentes especiales.

Suspenden la obligatoriedad de la máquina fiscal y recortan el padrón de contribuyentes especiales
Suspenden la obligatoriedad de la máquina fiscal y recortan el padrón de contribuyentes especiales

Delcy Rodríguez, anunció este miércoles la suspensión inmediata de la obligatoriedad de la máquina fiscal y una reorganización en la nómina de contribuyentes especiales, como parte de una serie de medidas  económicas orientadas a optimizar el sistema tributario nacional.

Durante su intervención, la mandataria detalló los alcances de las decisiones adoptadas en materia fiscal e impositiva para dinamizar el aparato productivo. Al respecto, confirmó que «se suspende la obligatoriedad de la máquina fiscal de forma inmediata».

Suspenden la obligatoriedad de la máquina fiscal y recortan el padrón de contribuyentes especiales

Entre los ajustes informados por el Ejecutivo destaca una reestructuración profunda en las categorías de asignación impositiva para las empresas. Rodríguez explicó que se ejecutó un reajuste de contribuyentes especiales: La lista pasa de más de 132.000 a 44.000, lo que representa una importante reducción en la cantidad de sujetos pasivos bajo este régimen especial.

Por otra parte, la jefa de Estado enfatizó la orientación social que tendrán los recursos captados a través del sistema de tributación nacional. En este sentido, señaló que el incremento del 27% registrado en los ingresos fiscales se canalizará de manera directa hacia áreas prioritarias para la población, tales como viviendas, educación, salud y apoyo a afectados por el sismo del 24 de junio a través de la Fundación Venezuela Renace.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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