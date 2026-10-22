VariedadesPrincipales

¿Por qué perder a una mascota duele tanto como perder a un familiar? Lo que reveló un estudio

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
2 Vistas
4 Min Lectura
¿Por qué perder a una mascota duele tanto como perder a un familiar? Lo que reveló un estudio
¿Por qué perder a una mascota duele tanto como perder a un familiar? Lo que reveló un estudio

¿Por qué perder a una mascota duele tanto como perder a un familiar? Lo que reveló un estudio.

Contenido

La pérdida de una mascota de compañía implica un proceso de duelo único que afecta las rutinas diarias y genera emociones profundas.

mascota
mascota

Un estudio con 975 adultos del Reino Unido, publicado en la revista PLos ONE, reveló que una de cada cinco personas que perdió tanto a una mascota como a un ser querido cercano señaló la muerte de un animal como su duelo más doloroso.

El 7,5% identificó la muerte de su mascota como un duelo prologando. Esa cifra resulta muy cercana a la de quienes perdieron a un amigo cercano (7,8%) o a otro familiar como un abuelo, tío o primo (8,3%).

¿Por qué perder a una mascota duele tanto como perder a un familiar? Lo que reveló un estudio

Diversas instituciones veterinarias y de salud mental coinciden: el vínculo con una mascota tiene un impacto real en el bienestar emocional, y su ruptura exige atención, no indiferencia.

La tristeza surge porque el animal representa un vínculo de apego incondicional y un miembro de la familia, la conexión se basa en la presencia diaria, los paseos, las miradas y el afecto sin exigencias. Aunque a veces no reciba la validación adecuada.

La muerte de una mascota representó el 8,1% de esos casos, un valor superior al de la muerte de una pareja o de un hijo.

La explicación es que, aunque esas pérdidas humanas provocan un duelo más intenso en términos individuales, la muerte de animales de compañía ocurre con mucha mayor frecuencia y, por eso, genera más casos en el conjunto de la población, reseñó Infobae.

EVITA REEMPLAZOS APRESURADOS 

Date tiempo antes de adoptar otra mascota para no volcar expectativas injustas sobre un nuevo animal. Escribe una carta, guarda su collar o arma un pequeño rincón con una foto. También rodéate de personas que entiendan lo que significa perder a un animal de compañía, muchas personas minimizan el dolor con frases como «solo era un animal».

La Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell describió las etapas habituales del duelo: shock o negación, búsqueda y añoranza, desorganización y reorganización, la mayoría de las personas nunca supera la pérdida, pero aprende a convivir con ella, así como a un ser querido.

También dijeron que «la compañía de un animal no reemplaza la atención de un profesional de la salud mental». Por lo que las personas que atraviesan un momento difícil deben buscar ayuda y apoyarse en su entorno.

Cuando muere los animales de compañía no perdemos una mascota, perdemos parte de nuestra vida cotidiana. Es un vínculo único que nos acompañan en lo cotidiano y ocupan un lugar real en nuestra vida emocional. En ese sentido, hay que hacernos cargos y no tenerlo y descuidarlo ya que ellos sienten también.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
NUEVAESPARTA| Esperan que vuelos de Copa flexibilicen exigencias de migración
NUEVAESPARTA| Esperan que vuelos de Copa flexibilicen exigencias de migración (Video)
Tranca por agua en la autopista Juan Bautista Arismendi
Tranca por agua en la autopista Juan Bautista Arismendi
Cortes eléctricos de hasta 6 horas diarias afectan rendimiento escolar en Margarita
Cortes eléctricos de hasta 6 horas diarias afectan rendimiento escolar en Margarita
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

¡Atención! Bonos Patria octubre 2026: Conoce quiénes cobran del 19 al 24
¡Atención! Bonos Patria del 19 al 24 de octubre: Conoce los montos y quiénes cobran
Bonos Economía Principales
Conozca los bonos, montos y pago a pensionados del Sistema Patria para esta semana
Conozca los bonos, montos y pago a pensionados del Sistema Patria para esta semana
Bonos Economía Principales
Comenzó el pago de un bono de casi $135 en el Sistema Patria
Comenzó el pago de un bono de casi $135 en el Sistema Patria
Economía Bonos Dólar BCV
Un militar muerto y 6 heridos en accidente en Miranda, entre ellas el hijo de Jorge Arreaz
Un militar muerto y 6 heridos en accidente en Miranda, entre ellas el hijo de Jorge Arreaz
Nacionales
Hallan muerto a niño de 9 años en zona boscosa de Miranda
Hallan muerto a niño de 9 años en zona boscosa de Miranda
Nacionales Principales Sucesos
Diosdado Cabello convocó marcha para el 22-Oct
Diosdado Cabello convocó marcha para el 22-Oct
Nacionales Principales
Josmar José Barboza Rincones tenía 41 años, era venezolano y trabajaba como repartidor de PedidosYa en Chile. La noche del 10 de octubre, cerca de las 23:50 horas, transitaba en su motocicleta por el puente Lo Gallardo, entre San Antonio y Santo Domingo,
EN CHILE, CONDUCTORA EBRIA MATA A REPARTIDOR VENEZOLANO Y TERMINA EN SU CASA CON ARRESTO DOMICILIARIO
Política y Opinión Principales
Presidio perpetuo a venezolano por femicidio en Chile
Presidio perpetuo a venezolano por femicidio en Chile
Internacionales Principales

Anunciantes

La pregunta jurídica es simple: ¿puede el Estado sancionar indefinidamente un hecho ocurrido hace años? Como abogado internacional, mi respuesta es que no.
Cinco años después: por qué el ingreso por un paso no habilitado no puede perseguir a un migrante para siempre (EEUU /Chile)
Internacionales Principales Publirreportaje
Hay lecciones que no se aprenden en un aula. Yo aprendí las más importantes de mi vida en cuatro centros de reclusión en Venezuela, como preso político.
La celda me enseñó a sentir con inteligencia Por Braulio Jatar
Principales Política - Opinión Publirreportaje
Índice Jatar del Movimiento Migratorio Mundial.
EL ÍNDICE JATAR DE MOVIMIENTO MIGRATORIO: Por Braulio Jatar Alonso |
Principales Política - Opinión Publirreportaje
PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
PROMO 20 Edition – Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje

También podría gustarte