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Salario base de trabajadores públicos debería establecerse en $150, dice economista

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Salario base de trabajadores públicos debería establecerse en $150, dice economista
Salario base de trabajadores públicos debería establecerse en $150, dice economista

Salario base de trabajadores públicos debería establecerse en $150, dice economista.

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El economista Asdrúbal Oliveros, director de Suma Consulting, propuso este miércoles que el salario base de los trabajadores públicos se establezca en 150 dólares, mientras avanzan los diálogos entre sindicatos y el sector empresarial.

Oliveros concedió una entrevista al periodista Román Lozinski y aseguró que «deberías partir por lo menos de la base» salarial. Sin embargo, señaló que en el sector público hay un problema: «la nómina es mucho más grande».

Ante este escenario, el economista consideró que el Estado tendrá que reducir o reestructurar la nómina de trabajadores públicos. «El momento que lo hagas, es una decisión que no es solo técnica, sino política. Es más complejo».

«En los cálculos que nosotros hemos hecho para no exacerbar tema de presupuesto, el Estado puede arrancar con una base de salario de 150 dólares. Y a partir de allí, bueno, después hay una parte en bonificación obviamente», agregó.

OLIVEROS DEFIENDE REFORMA LABORAL

Por otra parte, Oliveros destacó la necesidad de una reforma laboral en el país para recuperar el poder adquisitivo y reactivar el trabajo formal. Por tanto, apoyó las reuniones entre el sector público, gremio empresarial y los sindicatos.

Salario base de trabajadores públicos debería establecerse en $150, dice economista

«Hoy en el sector privado el promedio del ingreso de un trabajador es 80% bono y 20% sueldo. Eso es un sinsentido», apuntó Oliveros, quien alertó de la severa distorsión que hay en la estructura de ingresos a los trabajadores.

Oliveros también reveló que la reforma laboral contempla el fin de la inamovilidad laboral y la modificación del régimen de prestaciones sociales. Según explicó, estas medidas buscan sincerar los costos de contratación y brindar mayor flexibilidad.

Más allá de la situación salarial, Oliveros sostuvo que la crisis eléctrica es el principal reto de la actividad económica. «Si me preguntas a mí, la prioridad uno es lo eléctrico, porque 6 u 8 horas diarias sin luz es inhumano y destructor», añadió.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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