Un colapso en la circulación vehicular se generó en la principal arteria vial del estado Nueva Esparta luego de que vecinos e integrantes de las comunidades de los sectores adyacentes a Doña Elisa trancaran la autopista Juan Bautista Arismendi (JBA), en sentido Punta de Piedras – Porlamar.

Tranca por agua en la autopista Juan Bautista Arismendi

Tranca por agua en la autopista Juan Bautista Arismendi

La medida de protesta pacífica fue emprendida por los habitantes en respuesta a las fallas continuas, retrasos y marcada inconsistencia en los ciclos de suministro de agua potable por tubería.

A las consignas de «¡Agua, agua!», los manifestantes atravesaron objetos y restringieron de forma drástica el libre tránsito en el corredor vial con la intención de exigir la presencia de voceros oficiales e interlocutores de los organismos correspondientes para obtener soluciones inmediatas.

Descontento generalizado por desigualdad en el suministro

Habitantes del sector y de diversos puntos de la isla de Margarita han expresado de forma reiterada su indignación ante las deficiencias del sistema hidrológico regional. Señalan que la falta de regularidad en los cronogramas de distribución por parte de Hidrocaribe ha profundizado la crisis doméstica.

Según manifestaron los propios vecinos, mientras algunos sectores urbanos logran recibir el servicio con cierta continuidad, múltiples comunidades vulnerables sufren períodos de desabastecimiento prolongado que superan meses sin ver caer una sola gota por los grifos.

La interrupción del paso en la autopista provocó una fuerte retención vehicular en el tramo que conecta la zona de embarque del ferry con el centro comercial de Porlamar, por lo que conductores llamaron a tomar previsiones viales mientras se restituye el flujo por la zona.