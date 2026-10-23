Un joven identificado como Adrián Alejandro Useche Torres, de 16 años, perdió la vida en un accidente vial ocurrido la tarde de este jueves en la Avenida Boyacá (Cota Mil), específicamente a la altura de la salida hacia Mecedores, luego de que el automóvil en el que se desplazaba volcara y se precipitara desde una altura aproximada de 10 metros.

Adolescente de 16 años muere tras aparatosa caída de un vehículo desde 10 metros en la Cota Mil

El siniestro, registrado a las 2:20 p. m., también dejó como saldo a una persona gravemente herida. Según las primeras hipótesis manejadas por las autoridades de tránsito, el exceso de velocidad sería la causa del siniestro, lo que habría provocado que el conductor perdiera el dominio del vehículo antes de caer al vacío.

Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia, realizar el levantamiento del cuerpo y ejecutar las experticias técnicas correspondientes, además de las labores de remoción del automóvil, con el fin de esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Con información de Globovisión.