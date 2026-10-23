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Tom Skerritt fallece a los 93 años

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
6 Min Lectura
Tom Skerritt fallece a los 93 años
Tom Skerritt fallece a los 93 años

Tom Skerritt fallece a los 93 años.

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Tom Skerritt fallece a los 93 años tras forjar una huella dorada en Hollywood con papeles legendarios en Alien, Top Gun y ganar el premio Emmy en televisión. El veterano intérprete Tom Skerritt falleció el pasado miércoles 21 de octubre de 2026 a los 93 años de edad por causas naturales en su residencia.

La revista especializada People divulgó la noticia este jueves tras recibir la confirmación directa de sus familiares, cerrando así un capítulo trascendental en la historia cinematográfica mundial.

Dicha partida enluta a millones de espectadores que aplaudieron sus caracterizaciones en clásicos del celuloide como Alien y Top Gun, además de celebrar su brillante consagración en los premios de la academia televisiva.

El adiós familiar y sus inicios en las fuerzas armadas

Los allegados al consagrado histrión emitieron una emotiva declaración pública para exaltar su dimensión humana y espiritual:

  • Los parientes del artista enviaron un comunicado exclusivo a la revista People destacando su huella afectiva: «Si bien el mundo conoció a Tom por su destacada carrera como actor, nosotros lo conocimos por su humor, su curiosidad, su sabiduría, su generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas».
  • El actor nació el 25 de agosto de 1933 en Detroit, en el estado de Michigan, antes de dar sus primeros pasos en el mundo militar.
  • El joven Skerritt prestó servicio activo ingresando a la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1951, una vivencia que forjó su porte y disciplina en escena.
  • El intérprete se mudó posteriormente a la ciudad de Los Ángeles para cursar estudios universitarios de literatura inglesa.
  • El aspirante complementó su formación de manera autodidacta actuando en pequeñas producciones del circuito teatral independiente angelino.
  • Al histrión le sobreviven en el luto su tercera esposa, Julie Tokashiki, junto a sus cinco hijos: Andy, Erin, Matt, Colin y Emiko.

En tal sentido, la comunidad cinematográfica destaca la calidez y el profesionalismo que el actor demostró en cada rodaje a lo largo de seis décadas.

Tom Skerritt fallece a los 93 años

A este respecto, diversos directores contemporáneos coinciden en que su sólida formación literaria le permitía dotar a sus personajes secundarios de una singular profundidad psicológica.

Aunado a esto, los gremios de actores en California enviaron notas de pesar a su cónyuge e hijos para solidarizarse con el duelo familiar.

Asimismo, los fanáticos de la ciencia ficción y el cine de acción comparten en redes sociales secuencias memorables de sus mejores diálogos en pantalla.

De War Hunt a Top Gun: una filmografía inolvidable

El salto a la fama con MASH y Alien

Por otra parte, su paso por los cuarteles le facilitó el ingreso natural a proyectos de género bélico durante los albores de su carrera.

El artista debutó formalmente en la gran pantalla en 1962 actuando en el drama de combate War Hunt (El que mató por placer), compartiendo elenco con figuras emergentes como Robert Redford y Sydney Pollack.

Dicha incursión militar le abrió las puertas de las producciones televisivas de la época, logrando apariciones estelares en series de éxito como Combat! y The Virginian.

Con todo, el cineasta Robert Altman cambió su destino profesional en 1970 al confiarle el rol de Duke Forrest en la sátira M*A*S*H, filme donde encarnó a un cirujano del ejército en la guerra de Corea que lo catapultó al estrellato.

A finales de la década, en 1979, el realizador Ridley Scott lo seleccionó para interpretar al inolvidable capitán Dallas al mando del carguero Nostromo en la aterradora obra cumbre Alien.

En consecuencia, los estudios de Hollywood convirtieron a Skerritt en un rostro indispensable para producciones de alta exigencia interpretativa y gran presupuesto comercial.

Leer chismes

De igual manera, los historiadores de cine recuerdan que su presencia transmitía un liderazgo sereno y creíble frente a las cámaras.

La gloria con Top Gun y el reconocimiento del premio Emmy

Por añadidura, las décadas siguientes consolidaron su prestigio tanto en los cines como en la pantalla chica.

Skerritt conquistó a una nueva generación de espectadores en 1986 al personificar al severo pero paternal comandante Mike «Viper» Metcalf en el éxito de taquilla Top Gun, compartiendo créditos estelares con Tom Cruise.

La cúspide de los aplausos críticos llegó en 1993 cuando alzó la estatuilla del premio Emmy como mejor actor principal en serie dramática gracias a su papel del sheriff Jimmy Brock en la aclamada ficción Picket Fences.

Dicho trabajo en televisión representó una de las interpretaciones más aplaudidas de la década de 1990 por la crítica de espectáculos.

Por otro lado, los cineastas señalan que el actor mantuvo siempre una ética de trabajo intachable hasta sus últimos años de vida.

De modo que los 93 años de vida, la emotiva carta de Julie Tokashiki, el recuerdo del comandante Viper y sus éxitos en Alien despiden a un gigante respetado en todo el planeta.

Con información de EFE


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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