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Estudiantes de la Udone exigen rescate de su universidad

Betania Boadas
Por Betania Boadas
2 Min Lectura
Estudiantes de la Udone exigen rescate de su universidad
Estudiantes de la Udone exigen rescate de su universidad

Distintos movimientos estudiantiles de la Universidad de Oriente Núcleo Nueva Esparta (UDONE), entre los que destacan Viva la Udone, Firme y Movido, unificaron sus voces para manifestar su categórico rechazo ante las precarias condiciones de infraestructura y servicios en las que deben cursar sus estudios superiores en la sede de Guatamare.

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Estudiantes de la Udone exigen rescate de su universidad
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Estudiantes de la Udone exigen rescate de su universidad

Los dirigentes universitarios sostienen que resulta insostenible continuar el desarrollo académico sin garantías mínimas de funcionamiento básico, lo que pone en riesgo la formación profesional de miles de jóvenes insulares.

Reivindicaciones estudiantiles y laborales

Dentro del pliego de peticiones presentado por la comunidad universitaria destacan requerimientos fundamentales para la operatividad del campus:

  • Servicios fundamentales: Reactivación inmediata del servicio de comedor universitario y la puesta en marcha continua de las rutas de transporte institucional.
  • Aulas dignas: Acondicionamiento de salones de clase, pupitres, iluminación y laboratorios.
  • Transparencia y salarios: Rendición transparente sobre el manejo de los recursos presupuestarios asignados a la casa de estudios, así como la dignificación urgente de los sueldos de profesores y personal obrero y administrativo.

Clamor por elecciones paralizadas desde 2007

Un punto medular abordado durante las jornadas de protesta es la exigencia inaplazable de convocar a un proceso electoral democrático para renovar tanto a las autoridades decanales y rectorales como a los centros de estudiantes.

Dirigentes universitarios recordaron con indignación que la democracia interna dentro de la Casa Más Alta se encuentra paralizada institucionalmente desde el año 2007.

Finalmente, los voceros enfatizaron que el deterioro del núcleo neoespartano es el reflejo de la severa crisis que atraviesa la UDO en sus cinco núcleos continentales (Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Sucre y Nueva Esparta), por lo que hicieron un llamado nacional para emprender una transformación estructural e integral de toda la institución.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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