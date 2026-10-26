BCV fijó tipo de cambio oficial: dólar se cotiza en 887,30 bolívares y el euro roza los 994 bolívares.

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó los tipos de cambio de referencia de las principales divisas internacionales que regirán las transacciones comerciales y financieras en el país durante las jornadas correspondientes al lunes 26 y martes 27 de octubre de 2026.

Cotización de las divisas clave

De acuerdo con el informe diario emitido por el ente emisor, las monedas de mayor circulación en el mercado venezolano quedaron establecidas de la siguiente manera:

Dólar estadounidense (USD): 887,30 Bs.

Euro (EUR): 994,03 Bs.

El BCV precisó que estos valores corresponden al promedio ponderado resultante de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias públicas y privadas participantes en la jornada operativa.

Indicador de referencia nacional

Las tasas fijadas por la máxima autoridad monetaria constituyen el valor oficial de obligatorio cumplimiento para el cálculo de facturas, cotizaciones, transacciones en moneda extranjera y liquidación de tributos en todo el territorio nacional durante el inicio de la semana económica.