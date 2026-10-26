Como en 2022, el bolsonarismo no acepta la derrota. Entonces fue el padre, Jair Bolsonaro, y este, el hijo Flávio, ambos vencidos en las urnas por Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro no reconoce el triunfo de Lula y pide la anulación de las elecciones

El candidato ultra, con el rostro desencajado, anunció bien entrada la noche de este domingo en Brasilia que no reconoce el resultado de las elecciones brasileñas y que dará la batalla para anularlas. Su argumento es la decisión de un magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de prolongar dos horas el cierre de los colegios ante las denuncias por la falta de transporte para los votantes. Lo había pedido el Partido de los Trabajadores (PT), pero luego se sumó también el propio Partido Liberal (PL) de Bolsonaro.

¿Qué hará Flávio Bolsonaro?, se preguntaba todo el mundo en la finca de Brasilia, muy cerca de uno de sus lagos artificiales, donde el líder ultra lo había preparado todo para lanzar su primer mensaje como presidente electo del país. Había pasado ya hora y media desde que se oficializase su derrota y muchos de los dirigentes que le habían acompañado se estaban marchando con caras fúnebres. Uno de los militantes que también salía del lugar de reunión de la plana mayor bolsonarista había protagonizado una penosa performance: se quitó la camiseta verdeamarela de la selección de fúbol, hizo un gesto obsceno ante las cámaras y gritó “¡el Nordeste es el cáncer de Brasil!”, en referencia a la región más pobre y más lulista del país. El único dirigente que se paró a hablar con la prensa, el gobernador de Mato Grosso, Mauro Mendes, comentó que el candidato seguía “manteniendo conversaciones”.

Y por fin apareció el hijo mayor de Jair Bolsonaro. Rodeado de dirigentes y simpatizantes, la mayoría con esa camiseta de la selección que han tomado como si fuera suya, se dirigió brevemente a la prensa, sin aceptar preguntas, con gesto entre compungido y enfadado. “Lo que ha sucedido es increíble, no es normal, nunca había pasado nada así en la historia de Brasil”, anticipó. Hablaba de la prolongación por dos horas más del cierre de los colegios. Bolsonaro no se refirió al autor de la decisión, el magistrado del STF Cristiano Zanin, como tal, sino como “el abogado de Lula”. Zanin, efectivamente, llevó hace años la defensa del líder del PT en el proceso que acabó con él en la cárcel.

El candidato ultra argumentó que el magistrado carecía de atribuciones para ordenar la prórroga de la jornada electoral. Pero obvió en todo momento que su partido también se había sumado, después del PT, a la solicitud de permitir que se votase dos horas más. Los que le acompañaban junto al atril no abandonaron su gesto de contrariedad hasta que Bolsonaro proclamó: “Este resultado no se puede aceptar”. Y estallaron en aplausos cuando anunció: “Vamos a pedir la anulación de las elecciones”. “¡Esto ha sido una canallada!”, justificó.

La decisión del candidato vuelve a colocar en el primer plano de la política brasileña al poder judicial, como viene ocurriendo desde hace tiempo. En el STF, blanco de las iras ultras, son perfectamente distinguibles los bandos que apoyan a una y otra de las fuerzas en choque. La disputa probablemente se enconará más con la batalla que ahora se anuncia.

Falta por ver si Flávio Bolsonaro se conforma con la disputa jurídica o recurre a la calle como en 2022 tras la derrota de su padre. Entonces miles de seguidores ultras acamparon durante dos meses frente a cuarteles de todo el país, un movimiento que acabó con el asalto a las instituciones del Estado en Brasilia, el 8 de enero de 2023. Mientras, Jair Bolsonaro tramaba un golpe de Estado que no prosperó por falta de suficiente apoyo militar y que le acarreó la condena a 27 años de prisión impuesta por el STF.

Algunas voces de los más exaltados bolsonaristas que habían llegado al cuartel general de su jefe en Brasilia dispuestos a celebrar una fiesta ya anticipaban la posible reacción si, contra todo pronóstico, ganaba Lula. Cuando ni siquiera había empezado el escrutinio, Pablo Marçal, un pintoresco coach ahora metido a la política y colaborador de la campaña de Bolsonaro, calificó las denuncias del PT de que administraciones derechistas estaban suprimiendo servicios de transporte de “narrativa de quienes han perdido las elecciones”. Luego llegó el rey de las redes ultras, el joven diputado Nikolas Ferreira, e insinuó, invocando a Dios, que si Bolsonaro no ganaba sería por la decisión de estirar el horario de votación.

En aquella finca junto al lago, propiedad de un amigo del candidato, donde se había improvisado el seguimiento de la noche electoral, la dirigencia bolsonarista tenía por segura su victoria. En cuanto el escrutinio llegó al 15% y su líder se puso en cabeza momentáneamente, se oyeron gritos de euforia y ruido de percusión. Alguien se apresuró entonces a lanzar un fuego artificial. Fue el primero y el último. Los siguientes se escucharon una hora después, más lejos, en otros territorios políticos.